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छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में छात्रों का प्रदर्शन तेज, महाविद्यालय के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र

अलवर: प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता दिखाई दे रहा है. शहर में छात्र नेताओं ने सोमवार को बाबू शोभाराम कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया. छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

छात्र नेता विनोद जाटव ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांग की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव बहाल होने पर छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक प्रतिनिधि मिलेगा, जबकि अभी समस्याएं उठाने पर उन्हें धमकाकर चुप करा दिया जाता है. एक अन्य छात्र नेता अंकित गुर्जर ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग नहीं सुन रही है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि छात्र तब तक आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती.