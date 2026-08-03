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छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में छात्रों का प्रदर्शन तेज, महाविद्यालय के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र

छात्रनेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन छात्र अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे.

Student protests in Alwar
धरने पर बैठे छात्र (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 2:39 PM IST

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अलवर: प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता दिखाई दे रहा है. शहर में छात्र नेताओं ने सोमवार को बाबू शोभाराम कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास किया. छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

छात्र नेता विनोद जाटव ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांग की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव बहाल होने पर छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक प्रतिनिधि मिलेगा, जबकि अभी समस्याएं उठाने पर उन्हें धमकाकर चुप करा दिया जाता है. एक अन्य छात्र नेता अंकित गुर्जर ने कहा कि सरकार छात्रों की मांग नहीं सुन रही है, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि छात्र तब तक आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती.

पढ़ें: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज, पुलिस ने 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने उनका टेंट, गद्दे और अन्य सामान भी वापस भिजवा दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए कॉलेज के पास पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन छात्र किसी से डरने वाले नहीं हैं और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे. लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही. शिवाजी पार्क थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश दी गई है और फिलहाल पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात है.

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