जेपीएससी–जेएसएससी आंदोलन में नया मोड़, देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल का किया ऐलान
रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है.
Published : August 2, 2026 at 6:50 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. आंदोलन की शुरुआत राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने से हुई थी, जहां छात्र नेता और जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया था. इसके बाद आंदोलन धीरे-धीरे तेज हुआ और अब यह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गया है.
अभ्यर्थियों का भविष्य हुआ प्रभावित
मोराबादी बापू वाटिका से शुरू हुए इस आंदोलन में शुरुआत से ही छात्रों की मुख्य मांग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और कथित गड़बड़ियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की रही है. छात्रों का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है.
राजनीतिक रंग देने के आरोप-प्रत्यारोप
हालांकि आंदोलन के विस्तार के साथ ही छात्र नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी सामने आने लगे हैं. आंदोलन स्थल पर अलग-अलग गुट दिखाई देने लगे हैं. कुछ छात्र नेताओं ने एक-दूसरे पर राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने के आरोप लगाए हैं. वहीं आंदोलन को कमजोर करने और इसे राजनीतिक रंग देने के आरोप-प्रत्यारोप भी लगातार जारी हैं. कुछ नेताओं पर आंदोलन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनका संबंधित पक्षों ने विरोध किया है.
इसी बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है. उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि उन सभी छात्रों का है जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.
उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए. आंदोलन को समाप्त करने के लिए केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय की जरूरत है. देवेंद्रनाथ महतो ने साफ किया कि मांगें पूरी होने तक उनका संघर्ष और भूख हड़ताल जारी रहेगा.
आंदोलन को लेकर सियासी हलचल भी तेज
अब देखना होगा कि छात्र आंदोलन आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से इस पर क्या कदम उठाया जाता है. फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जुटान जारी है और आंदोलन को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है.
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