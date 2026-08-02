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जेपीएससी–जेएसएससी आंदोलन में नया मोड़, देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल का किया ऐलान

जेपीएससी–जेएसएससी को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. आंदोलन की शुरुआत राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने से हुई थी, जहां छात्र नेता और जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया था. इसके बाद आंदोलन धीरे-धीरे तेज हुआ और अब यह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गया है.

अभ्यर्थियों का भविष्य हुआ प्रभावित

मोराबादी बापू वाटिका से शुरू हुए इस आंदोलन में शुरुआत से ही छात्रों की मुख्य मांग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और कथित गड़बड़ियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की रही है. छात्रों का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी के कारण हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है.

छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का बयान (Etv Bharat)

राजनीतिक रंग देने के आरोप-प्रत्यारोप

हालांकि आंदोलन के विस्तार के साथ ही छात्र नेताओं के बीच आपसी मतभेद भी सामने आने लगे हैं. आंदोलन स्थल पर अलग-अलग गुट दिखाई देने लगे हैं. कुछ छात्र नेताओं ने एक-दूसरे पर राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने के आरोप लगाए हैं. वहीं आंदोलन को कमजोर करने और इसे राजनीतिक रंग देने के आरोप-प्रत्यारोप भी लगातार जारी हैं. कुछ नेताओं पर आंदोलन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनका संबंधित पक्षों ने विरोध किया है.

इसी बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है. उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग