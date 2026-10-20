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दिल्ली की 3 यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन खत्म, 17 दिन बाद JNU-AUD में हड़ताल वापस; जामिया में भी प्रदर्शन थमा

नई दिल्ली: राजधानी की तीन प्रमुख यूनिवर्सिटी में छात्र अधिकारों को लेकर चल रहा आंदोलन अब खत्म हो गया है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में 17 दिन की भूख हड़ताल के बाद छात्रसंघ और प्रशासन के बीच बातचीत से सहमति बनी है. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली (AUD) में भी 17 दिन चले प्रदर्शन के बाद आंदोलन खत्म हो गया. वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल भी खत्म हो गई है.

हालांकि, आंदोलन खत्म होने के बावजूद छात्रों की मांगों पर अमल, निलंबन वापस लेने और परिसर में सुविधाएं बहाल करने जैसे सवाल बने हुए हैं.

भूख हड़ताल खत्म होने के बाद जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष गोपिका और कॉमरेड अभिनव को एम्स की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया है. छात्र संगठन की ओर से इसकी जानकारी दी गई. फिलहाल दोनों की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है.

छात्रसंघ के संयुक्त सचिव के अनुसार, JNU में इक्विटी से जुड़े मुद्दों पर भी छात्रसंघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधित्व वाली समिति के जरिए काम करने का आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा, मेधावी छात्रवृत्ति योजना (MCM) की राशि में अगले सेमेस्टर से 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी. दानिश ने यह भी बताया कि प्रशासन ने FIR और प्रॉक्टर जांच से जुड़ी कार्रवाई वापस लेने की बात कही है.

प्रशासन के साथ बातचीत में क्या तय हुआ दानिश ने बताया कि बातचीत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवादित प्रावधानों की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर सहमति दी है. CPO मैनुअल के विवादित प्रावधानों पर विचार किया जाएगा और आपत्तिजनक धाराओं को हटाने की दिशा में काम होगा. उन्होंने बताया कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेल (EOC) को नए सिरे से व्यवस्थित करने और उसकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करने पर भी सहमति बनी है. इस प्रक्रिया में JNU छात्रसंघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.

JNU: 17 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म, बातचीत में बनी सहमति JNU में 3 अक्टूबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 20 अक्टूबर को खत्म हो गई. छात्रसंघ के संयुक्त सचिव दानिश ने बताया कि छात्रसंघ और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बातचीत के बाद आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रमुख मांगों में मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय (CPO) के विवादित प्रावधानों को हटाना, निलंबन और उससे जुड़ी कार्रवाई वापस लेना, इक्विटी व्यवस्था में सुधार तथा छात्र कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान शामिल था. छात्र यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए GSCASH व्यवस्था और परिसर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी मांग उठा रहे थे.

JNU में अब क्या होगा

17 दिनों की भूख हड़ताल के बाद छात्रों के सामने अब समझौते को लागू कराने की चुनौती है. समितियों का गठन, विवादित नियमों की समीक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े फैसलों पर आगे की कार्रवाई अहम होगी. आंदोलन खत्म होने से तत्काल टकराव थमा है, लेकिन छात्रों की मांगों का स्थायी समाधान प्रशासन के अगले कदमों पर निर्भर करेगा.

छात्रसंघ चुनाव की मांग पर भूख हड़ताल खत्म (ETV Bharat)

जामिया: छात्रसंघ चुनाव की मांग पर भूख हड़ताल खत्म

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल समाप्त हो गई है. छात्र लंबे समय से विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ की व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे थे. उनका कहना है कि छात्रसंघ के जरिए विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है. जामिया में 2006 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं.

18 मई 2012 को राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक जवाब के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया था कि 2006 में कई हिंसक घटनाओं के बाद छात्रसंघ भंग कर दिया गया था. मौजूदा आंदोलन के दौरान छात्रों ने चुनाव बहाल करने के साथ परिसर में सामान्य गतिविधियां शुरू करने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, गेट बंद किए जाने और छात्रों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर बातचीत के लिए सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की थी. अब आंदोलन समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रसंघ चुनाव बहाल करने पर प्रशासन क्या फैसला लेता है. छात्रों की मांग और समिति की भूमिका आगे की दिशा तय करेगी.

AUD: 17 दिन का प्रदर्शन खत्म (ETV Bharat)

अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी 17 दिन चले छात्र आंदोलन को खत्म कर दिया गया है. छात्रा ब्लेसी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मुख्य गेट खोलने, परिसर में आने-जाने की स्वतंत्रता, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और 11 निलंबित छात्रों की बहाली की मांग उठाई थी. ब्लेसी ने बताया कि छात्रों की मांगों में शिक्षकों की भर्ती, पीएचडी फीस में छूट बहाल करना, पीएचडी विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति संबंधी नीति हटाना और परिसर में कार्यक्रम या प्रदर्शन करने से पहले चार दिन पहले अनुमति लेने संबंधी सर्कुलर वापस लेना भी शामिल था. उन्होंने बताया कि मुख्य गेट बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को मदरसा रोड की ओर स्थित दूसरे रास्ते का उपयोग करना पड़ता है. छात्रों ने इस रास्ते पर सुरक्षा संबंधी समस्याओं का आरोप लगाया है और मुख्य प्रवेश द्वार खोलने की मांग की है.

11 छात्रों के निलंबन पर छात्रों ने उठाए सवाल

ब्लेसी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 छात्रों को निलंबित किया है. उन्होंने कहा कि निलंबित किए गए कुछ छात्र उस दिन परिसर में मौजूद ही नहीं थे, जिस घटना को कार्रवाई का आधार बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निलंबित छात्रों में छात्र परिषद के पदाधिकारी और छात्र संगठनों से जुड़े सदस्य शामिल हैं. छात्रों की मांग है कि निलंबन वापस लिया जाए और परिसर में आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं. ब्लेसी ने कहा कि 14 अक्टूबर को रात करीब आठ बजे पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सामान परिसर से बाहर निकाल दिया गया था.



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