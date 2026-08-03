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JPSC-JSSC परीक्षा अनियमितता! चौथे दिन एल खिंयांग्ते से 7 घंटे तक पूछताछ, सीबीआई जांच की मांग लेकर 10 अगस्त को विधानसभा घेरेंगे छात्र

रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी की जांच और छात्रों का आंदोलन जारी है.

Student protests continue over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations in Ranchi
रांची में छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 9:42 PM IST

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रांचीः जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर जांच और आंदोलन दोनों ने और जोर पकड़ लिया है. एक ओर मंगलवार को भी सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंयांग्ते से पूछताछ की. चौथे दिन हुई पूछताछ 7 घंटे तक चली है. इसके साथ ही सीआईडी की टीम ने कई जिलों में छापा भी मारा. दूसरी ओर छात्रों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी रहा.

JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन दसवें दिन भी जारी रहा. आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगे की रणनीति का खुलासा किया और 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान किया. छात्रों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

रांची में छात्रों का आंदोलन जारी (ETV Bharat)

धरनास्थल पर अब अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी छात्र आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं. आंदोलन को देशभर से नैतिक और आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है. कई सामाजिक संगठन, पूर्व छात्र और आम नागरिक भोजन, पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आंदोलन लगातार मजबूत होता दिख रहा है.

शाम ढलते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. बड़ी संख्या में विद्यार्थी धरनास्थल पर जुटते हैं. कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है तो कहीं छात्र सभाओं का आयोजन कर आंदोलन की दिशा और रणनीति पर चर्चा करते हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. आंदोलन अब केवल धरना-प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक व्यापक जनभागीदारी का रूप लेता दिखाई दे रहा है.

Student protests continue over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations in Ranchi
रांची में छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat)

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग JPSC और JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई पीटी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच और अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

इधर, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं. हालांकि आंदोलनकारी लगातार यह दोहराते रहे हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है और इसका उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है.

Student protests continue over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations in Ranchi
रांची में छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat)

आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं. इसी कड़ी में 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित विधानसभा घेराव के दौरान आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है.

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