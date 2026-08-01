नहीं थम रहा जेपीएससी विवाद, छात्र आंदोलन के साथ-साथ जमकर हो रही सियासत
JPSC-JSSC विवाद पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा. छात्रों के साथ-साथ BJP भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावार है.
Published : August 1, 2026 at 5:11 PM IST
रांची: राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाला प्रतियोगिता परीक्षा हमेशा से विवादों में रहा है. यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम सामने आया. मामले को लेकर सीआईडी जांच में जुटी है और लगातार आयोग के अध्यक्ष से लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के कर्मिर्यों और जेपीएससी स्टाफ से पूछताछ कर रही है. वहीं, दूसरी ओर इस पर सियासत भी हो रहा है.
आंदोलनरत छात्र जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द कर पुर्नपरीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए सीबीआई से इसकी जांच कराने पर अड़े हैं. शनिवार को भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास छात्रों ने सांकेतिक रूप से जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पैसा लेकर सीटें बेची जाती है उसे प्रदर्शित किया.
छात्र नेता राहुल क्रांति कहते हैं कि इस मामले में सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा हाल के वर्षों में जो भी परीक्षाएं ली गई है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है.
जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा में शामिल हुई समां परवीन कहती हैं कि परीक्षा केंद्र से लेकर रिजल्ट जारी तक में गड़बड़ी हुई है. ऐसे में महिला अभ्यर्थियों को जानबूझकर टारगेट किया गया और परीक्षा केंद्र पर ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिससे मेरे जैसे कैंडिडेट को बाहर होना पड़ा. उन्होंने इस परीक्षा को रद्द कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.
जेपीएससी पर सियासत, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
जेपीएससी विवाद पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आमने-सामने है. भाजपा इस परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है. शनिवार को रांची छोड़कर राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया. वहीं, इस आंदोलन को आगे भी जारी रखने की घोषणा की गई.
भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार कहते हैं कि सरकार जानबूझकर हकीकत को छिपाना चाहती है और सीबीआई जांच से भाग रही है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग करने वाली कांग्रेस को अपने राज्य में सरकार में शामिल होना कितना उचित है. कांग्रेस को चाहिए कि तत्काल सरकार से समर्थन वापस ले.
इधर, कांग्रेस ने भाजपा की मांग को खारिज करते हुए जारी आंदोलन पर तंज कसा है. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जब सीआईडी जांच चल रही है तो सीबीआई जांच की मांग औचित्यहीन है. भाजपा को अपने राज्य की एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है. बहरहाल जेपीएससी परीक्षा को लेकर एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, दूसरी तरफ सियासत का माहौल भी गर्म है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा मामले में कोई अहम निर्णय लिया जाएगा.
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