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JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत छात्र दो गुटों में बंटे, क्या राजनीतिक दखल से बिखर रही एकजुटता?

रांची में छात्र आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा है. आंदोलनरत छात्र दो गुटों में बंट गए हैं.

Student protest in Ranchi
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 2:20 PM IST

4 Min Read
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रांचीः JPSC–JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. जिस आंदोलन की शुरुआत एकजुटता और साझा मांगों के साथ हुई थी, उसी आंदोलन में अब खुलकर मतभेद सामने आने लगे हैं. शुक्रवार तक जहां सभी छात्र एक ही टेंट के नीचे आंदोलन कर रहे थे, वहीं रविवार को आंदोलन स्थल पर दो अलग-अलग टेंट नजर आए. इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या छात्र आंदोलन दो गुटों में बंट रहा है या क्या राजनीति इस मुद्दे पर हावी हो रहा है.

आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों के बीच अब केवल परीक्षा में कथित अनियमितता और CBI जांच की मांग ही चर्चा का विषय नहीं रह गई है. अलग-अलग छात्र समूह एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं. कोई दावा कर रहा है कि उसे किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी ओर दूसरा समूह भी अलग राजनीतिक समर्थन मिलने की बात कह रहा है. इन दावों और प्रतिदावों के बीच आंदोलन के मूल मुद्दे कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं.

आंदोलनरत छात्र नेताओं के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों की एकजुटता पर उठने लगे सवाल

हालांकि, दोनों पक्षों के छात्र अब भी यह कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिक मांग JPSC–JSSC परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच, CBI से जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की ही है, लेकिन आंदोलन के संचालन, नेतृत्व और आगे की रणनीति को लेकर अलग-अलग राय सामने आने से एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं.

आपसी मतभेद की चर्चा

छात्रों का एक वर्ग मानता है कि आंदोलन को पूरी तरह गैर-राजनीतिक रखा जाना चाहिए, ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे. वहीं कुछ छात्र यह तर्क दे रहे हैं कि बड़े जनआंदोलन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिलना स्वाभाविक है. इसी बहस ने आंदोलन के भीतर अलग-अलग धड़े बनने की स्थिति पैदा कर दी है.

Student protest in Ranchi
अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

दो गुटों में बंटे छात्र!

रविवार होने के कारण आंदोलन स्थल पर छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन दो गुट में छात्रों का समूह बैठने के कारण आज वह दिखाई नहीं दिया. दिनभर अलग-अलग छात्र संगठनों की बैठकें, रणनीति तय करने और आगे की रूपरेखा पर चर्चा होने की उम्मीद थी. यह भी संभावना है कि आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की जाए. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्र एक साझा मंच पर वापस आ पाएंगे या फिर अलग-अलग समूह अपनी-अपनी रणनीति के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे.

Student protest in Ranchi
धरनास्थल पर लगा टेंट. (फोटो-ईटीवी भारत)

मैदान में लगाए गए दो अलग-अलग टेंट

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि आंदोलन पूरी तरह विभाजित हो चुका है, लेकिन दो अलग टेंट और अलग-अलग नेतृत्व की तस्वीरों ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. यदि मतभेद और गहरे होते हैं तो इसका असर आंदोलन की ताकत और उसके संदेश पर पड़ सकता है. वहीं यदि छात्र अपने साझा मुद्दों पर फिर से एकजुट होते हैं तो आंदोलन को नई दिशा भी मिल सकती है.

Student protest in Ranchi
अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

अब सबकी नजर आंदोलन की गतिविधियों और छात्र नेताओं के अगले फैसलों पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह आंदोलन आंतरिक मतभेदों से कमजोर पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव के साथ नई दिशा लेता है या फिर अपने मूल मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की बड़ी रणनीति तैयार करता है.

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