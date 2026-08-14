ETV Bharat / state

JPSC-JSSC प्रोटेस्ट: आंदोलनरत छात्रों की अपील, कहा-समर्थन करें, पर आंदोलन को भटकाने की कोशिश न करें

रांची में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है. आंदोलनरत छात्रों का दावा है कि उनका आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है.

Student protest in Ranchi
रांची में प्रदर्शन करते छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 5:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः जेपीएससी–जेएसएससी आंदोलन के 21वें दिन छात्रों ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं किया जाएगा. छात्रों का कहना है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं. वहीं, आंदोलन की मौजूदा स्थिति को लेकर छात्रों ने दावा किया कि आंदोलन की धार कमजोर नहीं हुई है, बल्कि नई रणनीति के साथ इसे और मजबूत किया जा रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने जेपीएससी–जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान से बातचीत की. इसके अलावा आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्राओं और अन्य अभ्यर्थियों से भी यह जानने की कोशिश की गई कि क्या वास्तव में आंदोलन कमजोर पड़ रहा है.

जेपीएससी–जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्यों और छात्रा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों ने आंदोलन के कमजोर पड़ने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उनका कहना है कि लगातार विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र संपर्क में हैं. छात्रों के मुताबिक 15 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें एक बार फिर राजधानी रांची में हजारों विद्यार्थियों के जुटने की उम्मीद है.

अस्पताल में भर्ती हैं कई अभ्यर्थी

आंदोलन स्थल पर स्वास्थ्य को लेकर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. छात्रों के अनुसार, मंच पर दो लोग अनशन पर बैठे हैं, जबकि चार छात्र सदर अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, जेपीएससी–जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच से जुड़े चार अभ्यर्थी भी अस्पताल में इलाजरत हैं. एक अभ्यर्थी अब भी अनशन पर डटा हुआ है. छात्रों का कहना है कि इन परिस्थितियों के बावजूद आंदोलन जारी है और अभ्यर्थियों का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है.

Student protest in Ranchi
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

छात्र अपने भरोसे लड़ रहे लड़ाई

देशभर के इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थन को लेकर मंच का कहना है कि उन्हें अब भी नैतिक समर्थन मिल रहा है. हालांकि, छात्रों ने स्वीकार किया कि 10 अगस्त के लाठीचार्ज के बाद बाहर से आने वाले कई समर्थक फिलहाल पीछे हटे हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में छात्र एक बार फिर अपने भरोसे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.

आंदोलन में छात्रों की भूमिका अहम

छात्रों का कहना है कि यह छात्र हित से जुड़ा आंदोलन है और इसमें छात्रों की भूमिका सर्वोपरि है. उनका दावा है कि बाहरी समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन आंदोलन की दिशा और मूल मांगों पर अंतिम लड़ाई अभ्यर्थियों को ही लड़नी है.

आंदोलन को भटकाने की कोशिश न होः पीयूष कुमार

जेपीएससी–जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य पीयूष कुमार ने समर्थकों से हाथ जोड़कर अपील की कि आंदोलन को भटकाने की कोशिश नहीं की जाए. उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वे छात्रों की मूल मांगों के साथ खड़े रहें और मौजूदा स्थिति को अपने लिए अवसर बनाने की कोशिश न करें. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों से भी अपील की कि छात्रों के मुद्दों को भटकाने या आंदोलन की दिशा बदलने का प्रयास न किया जाए.

Student protest in Ranchi
रांची में आंदोलनरत छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश नाकाम

आंदोलन स्थल पर मौजूद एक छात्रा ने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि यह आंदोलन हाईजैक कर लिया जाए, लेकिन छात्रों की एकजुटता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. छात्रा ने कहा कि यह आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, संघर्ष जारी रहेगा. छात्रों की सबसे प्रमुख मांग सीबीआई जांच की है. उनका कहना है कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. फिलहाल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि इसे आंदोलन की कमजोरी नहीं, बल्कि आगे की रणनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए.

अब सभी की नजर 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा पर

अब सभी की नजर 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा पर है. छात्रों का दावा है कि इस यात्रा में हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके जरिए एक बार फिर सरकार के सामने अपनी एकजुटता और मांगों को मजबूती से रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें-

JPSC Protest: महेंद्र प्रसाद मंडल ने विधायक के हाथों तोड़ा अनशन, कहा- फिर लौटूंगा

JPSC Protest: 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में झारखंड के छात्र दिखाएं अपनी एकजुटता- जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की अपील

JPSC-JSSC आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, अभ्यर्थियों ने कहा- हम एकजुट हैं, जारी रहेगा आंदोलन

TAGGED:

STUDENT PROTEST IN RANCHI
IRREGULARITIES IN JPSC JSSC EXAMS
JPSC PROTEST
रांची में छात्रों का आंदोलन
STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.