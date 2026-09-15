पटना में छात्रों का हल्लाबोल, दारोगा और BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग
पटना में एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला. इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 15, 2026 at 2:25 PM IST
पटना : प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ मंगलवार को छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. 1,799 पदों वाली बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा और 70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान इलाके में जुटे और इसके बाद मार्च करते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे.
पटना में छात्रों का हल्ला बोल
छात्रों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था- 'ना परीक्षा में खेल चलेगा, ना भविष्य से खिलवाड़ चलेगा'. छात्र लगातार नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे. जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी.
पुलिस के साथ धक्का-मुक्की
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. कुछ छात्रों ने बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बनी. पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच छात्रों को नियंत्रित करने और आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया. प्रदर्शन के कारण जेपी गोलंबर से रामगुलाम चौक और आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ.
''1,799 पदों वाली दारोगा भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद इसकी निष्पक्ष जांच के साथ पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जानी चाहिए. इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जांच टीम कर रही है. सिर्फ जांच कराने से अभ्यर्थियों की आशंका दूर नहीं हो रही है. हम परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं.''- प्रदर्शनकारी छात्र
'स्थायी समाधान जरूरी है'
वहीं 70वीं BPSC परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने BSSC की परीक्षाओं की तिथि घोषित करने, प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने समेत कई मांगें रखी हैं. छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार उठ रहे सवालों का स्थायी समाधान जरूरी है, क्योंकि इन परीक्षाओं से हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा है.
तीव्र आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र चेहरे पर मास्क और रुमाल बांधे भी नजर आए और सरकार तथा परीक्षा आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
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