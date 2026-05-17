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गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीटेक छात्र की मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीटेक के छात्रों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया. छात्रों ने ये प्रदर्शन रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित ब्वॉयज हॉस्टल में बीटेक छात्र घनेंद्र के सुसाइड के बाद किया है. इस दौरान सभी छात्रों ने "वी वांट जस्टिस" के नारे लगाए. छात्रों का प्रदर्शन लगातार कई घंटे तक कड़ी धूप में चलता रहा.

दरअसल गुरुवार की सुबह हॉस्टल के कमरे में बीटेक छात्र का शव फंदे लटका हुआ मिला था. छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें छात्र ने लिखा कि न मैं अच्छा बेटा बन सका ना ही अच्छा छात्र बन सका. मम्मी-पापा मुझे माफ करना. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. अगले जन्म में फिर आपका बेटा बनकर आउंगा, तब आपके सपने को जरूर साकार करूंगा. छात्र की पहचान अलीगढ़ जिले के खैर बायपास रोड निवासी 23 साल के घनेंद्र चौधरी के रूप में हुई थी.

वहीं, छात्र की मौत के बाद शनिवार बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बीटेक के छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों का कहना है कि घनेंद्र को इंसाफ मिले. छात्रों का आरोप है कि घनेंद्र चौधरी का लगातार बैक लग रहा था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान था. घनेंद्र की प्रैक्टिकल में भी 0 अंक मिल रहे थे, जिससे घनेंद्र हार गया. छात्रों का प्रदर्शन प्रशासनिक कार्यालय पर करीब 6:30 बजे तक चला. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया.