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वाराणसी के काशी विद्यापीठ में प्रदर्शन; छात्र संघ भवन में ताला बंद होने पर की नारेबाजी, थाली पीटकर छात्रों ने दर्ज कराया विरोध

वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुरुवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों ने छात्र संघ भवन में ताला बंद होने पर जमकर नारेबाजी की. छात्रों ने थाली पीट पीटकर विरोध दर्ज कराया. छात्रों का आरोप था कि जंतर-मंतर पर जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा है, वह उचित नहीं है. चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण करने से छात्रों को रोका जा रहा था.

छात्र नेता विश्वनाथ कुंवर ने बताया कि आज चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है. माल्यार्पण के दौरान हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जंतर मंतर पर हमारे छात्र शहीद होने के लिये मजबूर हैं वह स्थिति यह सरकार न लाए. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के कर्मों को याद करते हुए थोड़ा सा दया भावना दिखायें और छात्रों की मांग को मानें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को आज के दिन कैद करना अपराध है. उन्होंने कहा कि जहां उनकी प्रतिमा है अगर वहां तालाबंदी होगी तो छात्र ताला तोड़ने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने आज ताला तोड़ा है.