ETV Bharat / state

हिसार जीजेयू में छात्रों का हंगामा, वीसी ऑफिस का किया घेराव, पुलिस से हुई झड़प, यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में प्रदर्शन तेज: जेजेपी के युवा नेता दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में छात्र यादव धर्मशाला से रैली निकालते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचे. छात्र इनसो के झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े. बैरी गेट पार करने के बाद छात्र वीसी गेट के पास एकत्र हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

हिसार: हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी में गुरुवार को जेजेपी की छात्र इकाई इनसो के छात्रों और पुलिस के बीच तीखी गहमागहमी देखने को मिली. सैकड़ों छात्र प्रदर्शन करते हुए वीसी ऑफिस तक पहुंच गए और गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. कुलपति (वीसी) को पहले ही दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके चलते छात्रों में और नाराजगी बढ़ गई.

नारेबाजी के बीच तोड़फोड़: प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने काफी देर तक नारेबाजी की और आक्रोश में आकर कुछ गमलों को भी नुकसान पहुंचाया. माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति को संभालने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुलाया. भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प भी हुई.

यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया अल्टीमेटम (ETV Bharat)

प्रशासन के खिलाफ जमकर लगाए नारे: गहमागहमी के बीच छात्र वीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. छात्रों का कहना था कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता.

27 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम: इस बीच दिग्विजय चौटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "अगर 27 अप्रैल तक छात्रों की मांगें नहीं मानी गईं तो पूरे प्रदेश के छात्र जीजेयू में पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे. हम छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, हम यहीं डटे रहेंगे. छात्रों की कई मांगें लंबे समय से पेंडिंग हैं, जिन पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को नजरअंदाज किया है, जिसके कारण उनको यह आंदोलन करना पड़ा."

ये भी पढ़ें:हरियाणा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जागरूकता अभियान तेज, रैलियों में उमड़ा जनसैलाब