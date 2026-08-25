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BHU में तख्ती लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रैक्टिकल परीक्षा की काॅपियां दोबारा जांचने की मांग

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को छात्र-छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिकल परीक्षा की काॅपियों को फिर से जांचने की मांग की. सूचना मिलते ही विभाग से संबंधित प्रोफेसर और शिक्षक मौके पर पहुंच गए और छात्रों से वार्ता कर रहे हैं.





काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में मंगलवार को छात्र-छात्राएं सुबह ही सेंट्रल दफ्तर पहुंच गए. इस दौरान छात्र-छात्राओं ने हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी फिर से जांच कराए जाने की मांग की.





प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रैक्टिकल 400 अंकों का होता है, जिसमें इस बार हम लोगों को 100 और 200 नंबर मिले हैं, जबकि पिछली बार 350 और 200 से अधिक नंबर मिले. उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल की कॉपी की जांच दोबारा की जाए.









प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी तीन प्रमुख मांग बताईं. उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल की कॉपी की फिर से जांच की जाए. जब तक प्रैक्टिकल की कॉपी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक नए सत्र का फीस न ली जाए.





भगत सिंह छात्र मोर्चा की सदस्य, छात्रा ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि कहा कि हम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनको गेट से बाहर कर दिया.