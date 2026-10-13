कक्षा 7 की छात्रा प्रियांशी को 1 दिन के लिए सौंपी गई CO की कमान, जानिए वजह
छात्रा ने कहा- मैं पूरी मेहनत करूंगी, ताकि भविष्य में सीओ बन सकूं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:40 PM IST
महोबा : जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को अनोखी पहल देखने को मिली, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए सीओ बनाया गया. इस दौरान सीओ सिटी रविकान्त गौड़ ने खुद छात्रा को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया. उन्होंने कहा कि अब मिशन शक्ति सिर्फ जागरुकता अभियान नहीं रहा, बल्कि बेटियों को अफसर बनाने की प्रेरणा भी दे रहा है.
दरअसल, मिशन शक्ति फेज-6 के तहत सोमवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रा को सीओ सिटी कार्यालय बुलाया गया और उसे एक दिन का सीओ बनाया गया. इस दौरान सीओ रविकान्त गौड़ ने बताया कि बिटिया को यहां पर पुलिस की वर्किंग के बारे में जानकारी दी गई. वहीं, छात्रा प्रियांशी सीओ की टोपी पहने उनकी कुर्सी पर बैठकर निडरता और आत्मविश्वास से जनसुनवाई करती नजर आई.
प्रियांशी ने कहा, "मैं आज एक दिन की सीओ बनी हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आगे भी पूरी मेहनत करूंगी, ताकि भविष्य में सीओ बन सकूं. मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा हूं और जब मैं सीओ बन जाऊंगी, तो बालिकाओं और महिलाओं के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आऊंगी.
वहीं, सीओ रविकान्त गौड़ ने बताया कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें पुलिस की कार्यशैली से रूबरू कराना है, ताकि वो भविष्य में बड़े सपने देख सकें. उन्होंने कहा कि जनपद में पुलिस क्या होती है? पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और एक थाना प्रभारी के क्या कर्तव्य होते हैं? पुलिस को जांच के अतिरिक्त कानून व्यवस्था और जनसुनवाई का कार्य कैसे करना होता है, ये सभी जानकारी आज इस छात्रा दो दी गई है.
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