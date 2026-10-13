ETV Bharat / state

कक्षा 7 की छात्रा प्रियांशी को 1 दिन के लिए सौंपी गई CO की कमान, जानिए वजह

छात्रा बनी एक दिन की सीओ ( Photo Credit; ETV Bharat )

महोबा : जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को अनोखी पहल देखने को मिली, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए सीओ बनाया गया. इस दौरान सीओ सिटी रविकान्त गौड़ ने खुद छात्रा को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया. उन्होंने कहा कि अब मिशन शक्ति सिर्फ जागरुकता अभियान नहीं रहा, बल्कि बेटियों को अफसर बनाने की प्रेरणा भी दे रहा है.

छात्रा बनी एक दिन की सीओ (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मिशन शक्ति फेज-6 के तहत सोमवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रा को सीओ सिटी कार्यालय बुलाया गया और उसे एक दिन का सीओ बनाया गया. इस दौरान सीओ रविकान्त गौड़ ने बताया कि बिटिया को यहां पर पुलिस की वर्किंग के बारे में जानकारी दी गई. वहीं, छात्रा प्रियांशी सीओ की टोपी पहने उनकी कुर्सी पर बैठकर निडरता और आत्मविश्वास से जनसुनवाई करती नजर आई.