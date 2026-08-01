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नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने खुदकुशी की, 12वीं में फेल होने के बाद डिप्रेशन में था

नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी. ( Photo Credit; Family )

मुरादाबाद: जिले के छजलैट इलाके में छात्र ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली. पुलिस ने पेड़ से लटके छात्र का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार के सुपुर्द कर दिया है. घटना शुक्रवार को की बताई जा रही है. जनपद अमरोहा का रहने वाला 19 वर्षीय असद 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री विषय में फेल हो गया था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में था. परीक्षा में फेल होने के बाद असद ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, इस परीक्षा में भी असद फेल हो गया और बैक के कारण वह बेहद मानसिक दबाव में था. इसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. एसपी देहात, कुंवर आकाश सिंह (Video Credit; ETV Bharat)