नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने खुदकुशी की, 12वीं में फेल होने के बाद डिप्रेशन में था
केमिस्ट्री विषय में फेल हो गया था, स्क्रूटनी फॉर्म भरा था लेकिन इसमें भी मिली असफलता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:21 PM IST
मुरादाबाद: जिले के छजलैट इलाके में छात्र ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली. पुलिस ने पेड़ से लटके छात्र का शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार के सुपुर्द कर दिया है. घटना शुक्रवार को की बताई जा रही है.
जनपद अमरोहा का रहने वाला 19 वर्षीय असद 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री विषय में फेल हो गया था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में था. परीक्षा में फेल होने के बाद असद ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, इस परीक्षा में भी असद फेल हो गया और बैक के कारण वह बेहद मानसिक दबाव में था. इसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
बताया जा रहा है कि असद थाना छजलैट के उमरी में अपने भाई के साथ लाइब्रेरी में अध्ययन करता था, असद के परिवार में एक भाई, छोटी बहन और माता-पिता हैं.
बीते शुक्रवार भी असद अपने घर से कोचिंग की बात कह कर निकाला था, मगर कुछ देर बाद ही उसने अपने दोस्तों को थाना छजलेट के दाढ़ी महमूदपुर के बाग की लोकेशन भेजी. लोकेशन पर पहुंचते ही दोस्तों के होश उड़ गए. असद एक आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर असद को फंदे से नीचे उतारा.
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि असद नीट की तैयारी कर रहा था और 12वीं की परीक्षा में फेल होने के कारण डिप्रेशन में था, जिसके बाद उसने आत्महत्या करने का कदम उठाया. फ़िलहाल शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. आगे की जांच की जा रही है.
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