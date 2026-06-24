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जालौन में मेटा ने छात्र की बचाई जान, इंस्टाग्राम पर डाला था सुसाइड पोस्ट

मानसिक तनाव का सामना कर रहा था, पुलिस वालों ने अलर्ट मिलते ही जान बचाई और अस्पताल में भर्ती कराया.

मेटा ने बचाई छात्र की जान
मेटा ने बचाई छात्र की जान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
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जालौन: प्रेम प्रसंग में मानसिक तनाव से गुजर रहे आईटीआई छात्र की जान, मेटा अलर्ट और माधौगढ़ पुलिस की तत्परता से बच गई. युवक इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पोस्ट किया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलर्ट मिलने के बाद पुलिस कुछ मिनटों में युवक तक पहुंच गई और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

आईटीआई छात्र (Video Credit: ETV Bharat)

माधौगढ़ थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार मिश्र अनुसार, थाना माधौगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुवंरपुरा निवासी 20 वर्षीय दीपेन्द्र गौतम ने 21 जून को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में उसने भावनात्मक संदेश, "माफ कर देना मुझे, मैं आपके लायक नहीं था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता" लिखते हुए आत्महत्या के संकेत दिए थे.

इस पोस्ट को मेटा ने फौरन पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को भेजा. सोशल मीडिया सेंटर ने युवक की लोकेशन ट्रेस कर जालौन पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार मिश्र, कांस्टेबल मनीष शुक्ला और रिक्रूट कांस्टेबल गौरव कुमार युवक के घर पहुंचे.

पुलिस के पहुंचने पर युवक नशे की हालत में मिला. पूछताछ में उसने डाई पीने की बात स्वीकार की. युवक ने बताया कि उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर वह मानसिक तनाव में था और उसने यह कदम उठा लिया.

पुलिस ने युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालत सामान्य होने के बाद युवक और उसके परिजनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की गई. पुलिस ने परिवार को युवक के साथ संवाद बनाए रखने और उसकी भावनाओं को समझने की सलाह दी.


युवक ने लिखित और मौखिक दोनों रूपों में आश्वासन दिया कि वह भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाएगा. उसने अपने लिखित बयान में भी मानसिक तनाव की बात स्वीकार की है. अब इंस्टाग्राम पर लगाए गए स्टेटस और वीडियो भी सामने आ गए हैं. वीडियो में युवक कुछ पीता हुआ दिखाई दे रहा है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा के बीच वर्ष 2022 से संचालित व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2023 से 15 जून 2026 तक प्रदेश में 3163 लोगों की जान बचाई जा चुकी है.

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