ETV Bharat / state

प्रदेश में छात्र राजनीति फिर से गर्माई, विश्वविद्यालयों में विभिन्न राजनीतिक दलों की छात्र इकाईयों के साथ भेदभाव का आरोप

विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के साथ भेदभाव का आरोपः जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो और हरियाण प्रदेश कांग्रेस छात्र इकाई एनएसयूआई ने आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक संयुक्त छात्र महापंचायत आयोजित कर विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठाई. वहीं एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अविनाश यादव ने भी वीडियो जारी करके विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों को अपने कार्यक्रम करने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से भेदभाव का आरोप लगाया है.

भिवानी: हरियाणा प्रदेश में भले ही छात्र चुनाव न होते हों, परन्तु हिसार के गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में जननायक जनता पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ छात्र राजनीति को लेकर हुई तू-तड़ाक के बाद प्रदेश की छात्र राजनीति गर्माने लगी है.

एबीवीपी छोड़ अन्य छात्र संगठनों के साथ भेदभाव का आरोपः भिवानी में आयोजित छात्र महापंचायत में इनसो के जिला प्रधान जयदीप ग्रेवाल और एनएसयूआई छात्र संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण बूरा और युवा कांग्रेस नेता सुमित बराड़ ने महापंचायत के आयोजन के बाद कहा कि "प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जब भी छात्र संगठन अपना कार्यक्रम करते है तो उनके साथ भेदभाव होता है. भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी के कार्यक्रमों को इजाजत दे दी जाती है. अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठन जब कार्यक्रम करते है तो उन्हे विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाती है."

विरोध पर दर्ज कराया जाता है पुलिस केस: जयदीप ग्रेवाल ने कहा कि "कुछ विश्वविद्यालयों में एंट्री करने में भी दिक्कत होती है. हाल ही में हिसार के विश्वविद्यालय में कार्यक्रम न करने को लेकर जब इनसो की छात्र इकाई ने विरोध किया तो उनके विभिन्न पदाधिकारियों पर पुलिस केस दर्ज करवा दिए गए. इसके विरोध में आज उनकी महापंचायत है."

'विश्वविद्यालय सबका सामूहिक है, किसी पार्टी विशेष का नहीं': उन्होंने कहा कि "इन केस को वापिस लिया जाना चाहिए तथा इनसो के छात्र संगठन को एनएसयूआई के छात्र संगठन विश्वद्यिालयों में कार्यक्रम करने की मांग को लेकर अब साथ खड़े नजर आएंगे." उन्होंने कहा कि "विश्वविद्यालय सबका सामूहिक है, किसी पार्टी विशेष का नहीं. किसी एक पार्टी की विचारधारा को विश्वविद्यालों में स्थान देना और अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा के लिए उन्हें कार्यक्रम न करने देना लोकतंत्र के खिलाफ है."

एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के भेदभाव के आरोप को किया खारिजः वहीं भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी के जिला प्रधान रोहित बूरा ने बताया कि "कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ता, वह भले ही किसी भी पार्टी छात्र संगठन के साथ जुड़ हो. उसे विश्वविद्यालय में एंट्री को लेकर सुरक्षा गार्डों को निर्देश होते हैं. ऐसे में एनएसयूई और इनसो द्वारा भेदभाव के आरोप लगाना गलत है. विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को कोई भी कार्यक्रम करने से नहीं रोका जाता है."