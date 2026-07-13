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14वीं JPSC विवाद पर छात्र संगठनों का ऐलान, रांची में मंगलवार को होगा आयोग कार्यालय का घेराव

रांची में 14वीं JPSC विवाद को लेकर छात्र संगठन आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे.

14TH JPSC CONTROVERSY
आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र संगठन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 5:02 PM IST

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रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है. सोमवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संगठनों और जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर वे लगातार आयोग और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी शिकायतों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इसी के विरोध में मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

अभ्यर्थियों की आवाज को किया जा रहा है नजरअंदाज

प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर अभ्यर्थियों ने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी. बावजूद इसके आयोग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही सरकार ने इस मामले में कोई स्पष्ट रुख अपनाया. उनका कहना था कि लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र संगठन (Etv Bharat)

मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय का होगा घेराव

छात्र संगठनों ने कहा कि मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.

शांतिपूर्ण तरीके से होगा घेराव कार्यक्रम

प्रेस वार्ता के दौरान आंदोलन की रूपरेखा भी साझा की गई. आयोजकों ने बताया कि घेराव कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और इसके माध्यम से आयोग को अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा. साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए.

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना

छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवालों पर आयोग का स्पष्ट जवाब और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. उनका कहना है कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को आगे और तेज किया जाएगा.

अब मंगलवार को प्रस्तावित जेपीएससी कार्यालय घेराव पर सभी की नजरें टिकी हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आंदोलन में कितनी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं और इस पूरे मामले पर आयोग और राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.

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