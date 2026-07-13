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14वीं JPSC विवाद पर छात्र संगठनों का ऐलान, रांची में मंगलवार को होगा आयोग कार्यालय का घेराव

रांची: 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है. सोमवार को राजधानी रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संगठनों और जेपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को लेकर वे लगातार आयोग और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी शिकायतों पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इसी के विरोध में मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

अभ्यर्थियों की आवाज को किया जा रहा है नजरअंदाज

प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर अभ्यर्थियों ने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी. बावजूद इसके आयोग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही सरकार ने इस मामले में कोई स्पष्ट रुख अपनाया. उनका कहना था कि लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र संगठन (Etv Bharat)

मंगलवार को जेपीएससी कार्यालय का होगा घेराव

छात्र संगठनों ने कहा कि मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचेंगे और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.

शांतिपूर्ण तरीके से होगा घेराव कार्यक्रम