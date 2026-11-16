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ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर भड़का छात्र संगठन, 18 नवंबर को रांची डीसी कार्यालय का करेगा घेराव

ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (झारखंड) की प्रेस वार्ता ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (AISF) ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. संगठन की ओर से 18 नवंबर को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

इसे ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन का नाम दिया गया है. संगठन ने आरोप लगाया है कि लाखों विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कल्याण विभाग की ओर से भुगतान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है.