ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर भड़का छात्र संगठन, 18 नवंबर को रांची डीसी कार्यालय का करेगा घेराव
रांची में छात्र संगठन ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 16, 2026 at 6:33 PM IST
रांचीः झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (AISF) ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. संगठन की ओर से 18 नवंबर को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा.
इसे ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन का नाम दिया गया है. संगठन ने आरोप लगाया है कि लाखों विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कल्याण विभाग की ओर से भुगतान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है.
एआइएसएफ के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी ने कहा कि 13 अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एससी और ओबीसी मद में करीब 21.71 करोड़ रुपये अप्रयुक्त (खर्च नहीं की गई राशि) राशि के रूप में दर्ज हैं. जब छात्रवृत्ति के लिए राशि उपलब्ध है, तो विद्यार्थियों के खातों में भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित है. विशेष रूप से 2025-26 में 67,376 ओबीसी विद्यार्थियों के आवेदन डीएलसी स्तर से स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं होना गंभीर मामला है.
अफजल दुर्रानी ने छात्रवृत्ति की राशि के आवंटन, निकासी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवंटित राशि कहां है और भुगतान में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है. किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
उन्होंने ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी समस्याओं पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि लॉगिन, ओटीपी, आईडी-पासवर्ड, दस्तावेज अपलोड, आधार अपडेट और आवेदन स्वीकृति जैसी परेशानियों के कारण विद्यार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. शिकायतों के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है.
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर निशाना साधते हुए दुर्रानी ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित रहने पर विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उन्होंने मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग भी की. उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को भी संगठन ने आंदोलन किया था. उस दौरान अधिकारियों ने मांगों पर पहल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.
एआइएसएफ की रांची जिला अध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने भी भुगतान में देरी पर सवाल उठाते हुए विद्यार्थियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की. प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने भी छात्र-छात्राओं से एकजुटता दिखाने का आह्वान किया. संगठन ने स्पष्ट किया कि लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
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