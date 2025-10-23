ETV Bharat / state

JNU छात्रसंघ चुनाव: आइसा और एबीवीपी ने कसी कमर, दोनों संगठनों ने जताई जीत की उम्मीद

छात्र संगठनों के पदाधिकारियों की तरफ से कहा कि वे इस चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. जानिए क्या है उनकी तैयारी..

एबीवीपी व आइसा ने किया अपनी-अपनी जीत का दावा
एबीवीपी व आइसा ने किया अपनी-अपनी जीत का दावा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 23, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान होने के बाद प्रमुख छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई ने कहा है कि चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है. जेएनयू छात्रसंघ के मौजूदा अध्यक्ष और आइसा के पदाधिकारी नीतीश ने अपना कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई है. आइसा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार छह महीने के अंदर चुनाव हो रहा है. हम अपने छह महीने के कार्यकाल में छात्रों के लिए किए गए कामों को लेकर वोट मांगेंगे.

उन्होंने कहा कि एक बार फिर चारों पदों पर लेफ्ट गठबंधन जीत दर्ज करेगा. कैंपस में एबीवीपी सरकार की नीतियों को लागू कराने के लिए एजेंडा चलाती रहती है. छह नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे की एबीवीपी की हार होगी. एक बार फिर हमारी एसएफआई से चुनाव के लिए गठबंधन की बात चल रही है. पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन इस चुनाव में गठबंधन होने की पूरी संभावना है. हम सभी लेफ्ट संगठन मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

छात्र संगठनों ने चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

चुनाव के लिए तैयार एबीवीपी: वहीं एबीवीपी जेएनयू के इकाई अध्यक्ष मयंक पांचाल ने छात्रसंघ चुनाव के घोषित तारीखों पर कहा कि 2025-26 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार, हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं. इस बार छह महीने में ही दूसरी बार चुनाव हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट को चुनाव में जिताने के बाद छह महीने का समय दिया जाए या 60 साल, कोई काम नहीं होता. एबीवीपी एक बार फिर स्टूडेंट के बीच उनके हितों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने कैंपस में लगातार छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है. उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे. पिछले चुनाव में एबीवीपी ने एक सीट जीती थी. इस बार फिर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रयास रहेगा की चारों सीट पर जीत दर्ज करें.

उठाते हैं असली मुद्दे: एबीवीपी से छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे पीएचडी छात्र विकास पटेल ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर कहा कि जेएनयू छात्रसंघ का चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है. चाहे एसएफआई रही हो या आइसा, इन्होंने कैंपस के मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया. इनके मुद्दे जेएनयू के नहीं बल्कि विदेश के रहते हैं, जबकि एबीवीपी हमेशा कैंपस और छात्रों के मुद्दों को लेकर मुखर रहती है. पिछले सालों में एबीवीपी के प्रयास से छात्र हितों के बहुत सारे काम जेएनयू कैंपस में हुए हैं. चाहे बराक हॉस्टल का निर्माण हो या अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना रहा हो. एबीवीपी महिला समानता और दिव्यांग छात्रों के लिए भी समान अधिकारों की बात करती है और उनकी समस्याओं को उठाती है. इस बार के चुनाव में हम फिर से लेफ्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें-

JNU छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 नवंबर को मतदान, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे

"मॉडल छठ घाट बनेंगे, FIR वापस होंगी और पुष्प वर्षा कराई जाएगी" जानिए छठ से पहले दिल्ली CM के 5 बड़े ऐलान

TAGGED:

JNU STUDENT UNION ELECTION 2025
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
JNUSU ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.