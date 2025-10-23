ETV Bharat / state

JNU छात्रसंघ चुनाव: आइसा और एबीवीपी ने कसी कमर, दोनों संगठनों ने जताई जीत की उम्मीद

नई दिल्ली: जेएनयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान होने के बाद प्रमुख छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई ने कहा है कि चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है. जेएनयू छात्रसंघ के मौजूदा अध्यक्ष और आइसा के पदाधिकारी नीतीश ने अपना कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई है. आइसा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार छह महीने के अंदर चुनाव हो रहा है. हम अपने छह महीने के कार्यकाल में छात्रों के लिए किए गए कामों को लेकर वोट मांगेंगे.

उन्होंने कहा कि एक बार फिर चारों पदों पर लेफ्ट गठबंधन जीत दर्ज करेगा. कैंपस में एबीवीपी सरकार की नीतियों को लागू कराने के लिए एजेंडा चलाती रहती है. छह नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे की एबीवीपी की हार होगी. एक बार फिर हमारी एसएफआई से चुनाव के लिए गठबंधन की बात चल रही है. पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन इस चुनाव में गठबंधन होने की पूरी संभावना है. हम सभी लेफ्ट संगठन मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

छात्र संगठनों ने चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

चुनाव के लिए तैयार एबीवीपी: वहीं एबीवीपी जेएनयू के इकाई अध्यक्ष मयंक पांचाल ने छात्रसंघ चुनाव के घोषित तारीखों पर कहा कि 2025-26 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार, हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं. इस बार छह महीने में ही दूसरी बार चुनाव हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट को चुनाव में जिताने के बाद छह महीने का समय दिया जाए या 60 साल, कोई काम नहीं होता. एबीवीपी एक बार फिर स्टूडेंट के बीच उनके हितों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने कैंपस में लगातार छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है. उसी के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे. पिछले चुनाव में एबीवीपी ने एक सीट जीती थी. इस बार फिर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रयास रहेगा की चारों सीट पर जीत दर्ज करें.