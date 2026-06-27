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JNVU में शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन, कहा- जारी रहेगा आंदोलन

आरोप है कि प्रशासन की ओर से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो शनिवार को केंद्रीय कार्यालय पर संगठनों का जमावड़ा हो गया. सभी ने एक मत से कहा कि इतनी भारी भरकम फीस बढ़ोतरी छात्रों के हित में नहीं है. दूर दराज से आने वाले ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों के लिए बड़ा आर्थिक भार है. विश्वविद्यालय को व्यवसायिक होने के बजाय सकारात्मक होना होगा. अगर शुल्क बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो आंदोलन जारी रहेगा.

जोधपुर : जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से हाल ही में की गई फीस वृद्धि को लेकर छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालयों में हल्ला बोल दिया. इसमें एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए. खास बात यह भी रही कि एनएसयूआई संगठन के दो गुट अलग-अलग प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिसके चलते संगठन की स्थिति सवालों के घेरों में आ गई. छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नए प्रवेश पर फीस में करीब 40 फीसदी वृद्धि को लेकर ज्ञापन देकर प्रस्तावित नई फीस का विरोध किया.

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जमा करवाने के लिए सिर्फ 24 घंटे : एबीवीपी के छात्र नेता मोती सिंह जोधा ने बताया कि यह सही निर्णय नहीं है. पहले तो छात्रों पर अत्याधिक भार डाला गया है. हर साल शुल्क बढ़ोतरी हो रही है. इस बार तो चालीस फीसदी फीस सबके लिए भारी है. इतना ही नहीं फीस भरने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है. भारी भरकम फीस का प्रबंधन करने के लिए सूची जारी होने के 24 घंटें में प्रबंधन करना छात्रों के लिए आसान नहीं होता है, जबकि विश्वविद्यालय ने आवेदन के लिए एक माह का समय दिया था. हमारी मांग है कि फीस को कम कर भरने का समय बढ़ाया जाए. इसको लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

छात्र संगठनों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

एनएसयूआई के दो प्रदर्शन : एनएसयूआई ने केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया. छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय ने भारी शुल्क बढ़ोतरी के साथ इसे भरने के लिए बहुत कम समय दिया है. छात्र नेता एमएल चौधरी ने बताया कि वे दो दिन पहले ही ज्ञापन देकर गए थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई. हमने शुल्क बढ़ोतरी किन किन मदों में की है, उसकी भी जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उनसे पूछा गया कि एनएसयूआई से ही कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसपर चौधरी का कहना था कि वे कौन हैं उन्हें पता नहीं है. एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी भी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने दो गुट को लेकर कहा कि एनएसयूआई पूरी तरह से एक जुट हैं.