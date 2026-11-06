DSPMU मामला: कैबिनेट का फैसला सरकारी फाइलों में, छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर लिख दिया नया नाम
बंधु तिर्की के नेतृत्व में छात्र संगठनों ने डीएसपीएमयू के मुख्य द्वार पर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय नाम लिखा. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 6, 2026 at 11:02 AM IST
रांची: विश्वविद्यालय का नाम बदलने का फैसला हुआ, लेकिन डेढ़ साल बाद भी सरकारी दस्तावेजों में पुराना नाम ही दर्ज है. इस देरी के खिलाफ छात्र संगठनों ने अपना विरोध सीधे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दर्ज कराया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर लाल रंग से शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय लिख दिया गया. इस कदम के साथ विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में छात्र अधिकार मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ और सरना समिति सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य विश्वविद्यालय पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर नया नाम लिखने के साथ शहीद वीर बुधु भगत के सम्मान में नारेबाजी भी की. संगठनों का कहना था कि जब सरकार का सर्वोच्च नीतिगत मंच नाम बदलने का फैसला ले चुका है, तो फिर उसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है.
आठ मई 2025 को हुआ था फैसला
डीएसपीएमयू का नाम बदलने का प्रस्ताव आठ मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत हुआ था. इसके तहत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 में संशोधन कर विश्वविद्यालय का नाम शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया गया था. इससे पहले 2017 में रांची कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए उसका नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रखा गया था. कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी संशोधन और नाम परिवर्तन की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने से पुराना नाम ही प्रचलन में है.
प्रतिमा स्थापित करने की भी मांग
बंधु तिर्की ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय को अब तक लागू नहीं करना प्रशासनिक उदासीनता है. यह झारखंड के शहीद और राज्य की जनता के सम्मान से जुड़ा विषय है. संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नए नाम के अनुरूप पत्राचार और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू करने की मांग की. परिसर में शहीद वीर बुधु भगत की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भी जल्द बैठक करने की बात कही गई.
आदिवासी छात्र संघ के नेता संजय महली ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम शहीद वीर बुधु भगत के नाम पर होना उनके संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का विषय है. उन्होंने कहा कि झारखंड के महापुरुषों और शहीदों को राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम से सम्मान मिलना चाहिए. इसके लिए संगठन अपना अभियान जारी रखेंगे.
डीएसपीएमयू के पूर्व कुलपति एसएन मुंडा के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय का नाम बदलना केवल उसके बोर्ड और दस्तावेजों पर नया नाम दर्ज करने तक सीमित नहीं होता. इसका असर विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती छात्रों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है. खासकर पहले से जारी मार्कशीट, डिग्री और अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाना जरूरी होता है.
नाम बदलने के बाद पुराने और नए नाम वाले प्रमाणपत्रों के बीच सामंजस्य बनाए रखना होगा, ताकि नौकरी, उच्च शिक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो. इसके लिए विश्वविद्यालय के डिजिटल पोर्टल, शैक्षणिक अभिलेख, प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था और संबंधित सरकारी प्रणालियों में भी बदलाव करना होगा.
वहीं, विश्वविद्यालय की वर्षों में बनी शैक्षणिक पहचान और उसकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना होगा. नाम परिवर्तन की प्रक्रिया इस तरह पूरी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम और प्रमाणपत्र से जुड़े नियमित काम प्रभावित नहीं हों.
यह भी पढ़ें:
रांची के DSPMU में नहीं थम रहा विवाद, पेन डाउन हड़ताल के बीच छात्र नेताओं पर FIR का विरोध शुरू
विश्वविद्यालय का दर्जा तो मिल गया, पर DSPMU में बुनियादी सुविधाएं नदारद
DSPMU में खेल विभाग की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, आदिवासी छात्र संघ का प्रदर्शन