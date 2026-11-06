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DSPMU मामला: कैबिनेट का फैसला सरकारी फाइलों में, छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर लिख दिया नया नाम

विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नया नाम लिखे जाने के बाद जुटे बंधु तिर्की और विभिन्न संगठनों के सदस्य ( Etv Bharat )

रांची: विश्वविद्यालय का नाम बदलने का फैसला हुआ, लेकिन डेढ़ साल बाद भी सरकारी दस्तावेजों में पुराना नाम ही दर्ज है. इस देरी के खिलाफ छात्र संगठनों ने अपना विरोध सीधे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दर्ज कराया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर लाल रंग से शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय लिख दिया गया. इस कदम के साथ विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में छात्र अधिकार मोर्चा, आदिवासी छात्र संघ और सरना समिति सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य विश्वविद्यालय पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर नया नाम लिखने के साथ शहीद वीर बुधु भगत के सम्मान में नारेबाजी भी की. संगठनों का कहना था कि जब सरकार का सर्वोच्च नीतिगत मंच नाम बदलने का फैसला ले चुका है, तो फिर उसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है.