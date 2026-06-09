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पटना में ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र संगठनों का आक्रोश मार्च

छात्र संगठन अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे.अनुमति न होने के कारण पुलिस ने पटना कॉलेज गेट के पास ही उन्हें रोक दिया

STUDENT ORGANIZATIONS PROTEST MARCH
छात्र संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 8:40 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में हाल के दिनों में हुए कोचिंग विवाद मामले में मंगलवार को राजधानी पटना में छात्र संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला. दरअसल गिरफ्तार छात्र नेता और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया.

निकाला आक्रोश मार्च: इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र पटना विश्वविद्यालय क्षेत्र में एकत्रित हुए और रोशन आनंद सहित मामले में गिरफ्तार अन्य लोगों की रिहाई की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.

पटना कॉलेज गेट के पास रोके गए: जानकारी के अनुसार, छात्र संगठन पटना विश्वविद्यालय परिसर से मार्च निकालकर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे. हालांकि, जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण पुलिस ने अशोक राजपथ स्थित पटना कॉलेज गेट के पास ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. पुलिस और छात्रों के बीच कुछ देर तक बहस भी हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

गिरफ्तारी न्यायसंगत नहीं: प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि रोशन आनंद को कोचिंग विवाद मामले में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. उनका आरोप है कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. छात्रों ने कहा कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी न्यायसंगत नहीं है और उन्हें अविलंब रिहा किया जाना चाहिए.

आंदोलन व्यापक करने की चेतावनी: आक्रोश मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोशन आनंद के साथ गिरफ्तार अन्य दो लोगों की भी रिहाई की मांग की. छात्रों का कहना था कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास: प्रदर्शन में मौजूद छात्र नेताओं ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की रिहाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि छात्र समुदाय की आवाज को दबाने का प्रयास है. उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक रोशन आनंद को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

"रोशन आनंद की गिरफ्तारी तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है. जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, तब तक छात्र आंदोलन जारी रहेगा. सरकार को छात्रों की आवाज सुननी होगी."- प्रदर्शनकारी छात्र

बिना अनुमति मार्च की इजाजत नहीं: वहीं, पुलिस प्रशासन के मुताबिक बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस या मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. प्रदर्शन को देखते हुए अशोक राजपथ और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी.

छात्रों का आंदोलन तेज: फिलहाल, रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है. अब सबकी नजर सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले में क्या निर्णय लिया जाता है.

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