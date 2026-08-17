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UGC-NET में गड़बड़ियों के खिलाफ NTA दफ्तर के बाहर AISF और SFI का प्रदर्शन, कई छात्रों हुए डिटेन

प्रदर्शन के दौरान पुलिस छात्रों को डिटेन करते हुए ( ETV Bharat )