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UGC-NET में गड़बड़ियों के खिलाफ NTA दफ्तर के बाहर AISF और SFI का प्रदर्शन, कई छात्रों हुए डिटेन

दिल्ली में इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती की गई थी.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस छात्रों को डिटेन करते हुए
प्रदर्शन के दौरान पुलिस छात्रों को डिटेन करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 6:36 PM IST

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नई दिल्ली: यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षा के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर रद्द होने और प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियों के विरोध में आज 17 अगस्त को AISF और SFI छात्र संगठन एनटीए (NTA) दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान छात्रों ने NTA दफ्तर को बैन करने की मांग की है. लगातार हो रही परीक्षाओं में अनियमिताओं के खिलाफ आज छात्र संगठन का जबरदस्त रोष प्रदर्शन NTA दफ्तर के बाहर देखने को मिला है.

वहीं प्रदर्शन करने पहुंचे सोहन यादव बताते हैं कि वह मास्टर्स के स्टूडेंट हैं और आज वह प्रोटेस्ट इसलिए करने आए हैं क्योंकि सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षाओं को अचानक से नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा रद्द कर दिया गया. यह क्या कोई मजाक चल रहा है, क्या इनके द्वारा कहा गया है कि पेपर बनाने में दिक्कत हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसी एजेंसी है, जो सही से एक नेट का एग्जाम भी नहीं करवा सकती. इससे पहले कई एग्जाम के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, प्रश्न पत्र में गड़बड़ी हो रही है, ऐसी एजेंसी का बंद हो जाना ही सही है.

पेपर लीक के खिलाफ छात्र संगठन AISF और SFI का जमकर का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रा दिव्या प्रदर्शन करने के दौरान बताई कि वह भी एक छात्र है और उनका भी एग्जाम कैंसिल किए जाने की वजह से परेशानी हुई है, वह चाहती है कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उनके द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है और जो प्रश्न पत्र में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र लीक होते हैं, उस पर जवाबदेही तय करें, हर बार एक ही चीज क्यों हो रहा है. उनकी वजह से आज छात्रों का भविष्य खतरे में अटका पड़ा है. हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा जो होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और इस एजेंसी को रद्द किया जाए.

बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती की गई थी. इसके बावजूद AISF और SFI के छात्र पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बंद करने की मांग की है. हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ उग्र छात्रों और छात्राओं को दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर उन्हें ले जाया गया.

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