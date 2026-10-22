मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र से रैगिंग का आरोप, पिता की शिकायत पर कमेटी ने शुरू की जांच
नैनीताल के हल्द्वानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट ने अपने सीनियर्स पर रैगिंग और मारपीट का आरोप लगाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 3:53 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र के साथ मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि वार्षिक उत्सव क्रीसेंडो की तैयारियों के दौरान सीनियर छात्रों ने छात्र के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. छात्र के पिता की शिकायत पर एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी है.
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट के आरोपों ने एक बार फिर मेडिकल संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के एक छात्र से जुड़ा है, जिसके साथ कथित तौर पर सीनियर छात्रों ने मारपीट की. घटना के बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. छात्र के पिता ने पूरे मामले की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की है, जिसके बाद अब जांच शुरू हो गई है.
जानकारी के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव क्रीसेंडो की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान द्वितीय वर्ष के छात्र के साथ मारपीट और रैगिंग किए जाने का आरोप लगा है. हालांकि, घटना के पीछे की वजह क्या थी, मारपीट में कितने छात्र शामिल थे और पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही? इन तमाम बिंदुओं की जांच की जा रही है.
फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. छात्र के पिता की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन और एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. जांच में घटना से जुड़े तथ्यों, संबंधित छात्रों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी. साथ ही यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि घटना रैगिंग से जुड़ी थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.
यूजीसी के नियमों के तहत कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. जांच के नतीजे सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-एपी वाजपेई, सिटी मजिस्ट्रेट व एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य-
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