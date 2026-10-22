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मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र से रैगिंग का आरोप, पिता की शिकायत पर कमेटी ने शुरू की जांच

मेडिकल कॉलेज में छात्र से रैगिंग का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट के आरोपों ने एक बार फिर मेडिकल संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के एक छात्र से जुड़ा है, जिसके साथ कथित तौर पर सीनियर छात्रों ने मारपीट की. घटना के बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. छात्र के पिता ने पूरे मामले की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की है, जिसके बाद अब जांच शुरू हो गई है.