ETV Bharat / state

DM ने स्कूटी देने की पेशकश की, तो छात्रा बोली- साइकिल ही चाहिए, अब हर तरफ हो रही तारीफ!

साइकिल चोरी होने पर छात्रा ने डीएम से लगाई थी मदद की गुहार

Photo Credit; ETV Bharat
छात्रा को डीएम ने दी साइकिल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : समाज में कुछ मामले ऐसे आते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि मानवता और ईमानदारी आज भी जिंदा है. इसी तरह का एक मामला जनपद में भी आया है, जहां एक छात्रा की ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया.

दरअसल, छात्रावास से साइकिल चोरी होने के बाद ITI की छात्रा नीतू ने डीएम से मदद की गुहार लगाई. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने छात्रा की परेशानी देखते हुए उसे स्कूटी दिलाने की पेशकश की, लेकिन नीतू ने विनम्रता से मना कर दिया. छात्रा ने कहा कि उसकी साइकिल चोरी हुई है, इसलिए उसे साइकिल ही चाहिए. उसके बाद डीएम ने छात्रा को साइकिल दिलवा दिया.

छात्रा को डीएम ने दी साइकिल (Video Credit; ETV Bharat)

मामला राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास का है. यहां रहकर ITI की पढ़ाई कर रही नीतू की कुछ दिन पहले छात्रावास परिसर से साइकिल चोरी हो गई थी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली नीतू के लिए साइकिल आने-जाने का साधन थी. इसी से वह ITI संस्थान, कॉलेज और लाइब्रेरी तक जाती थी.

Photo Credit; ETV Bharat
छात्रा बोली- साइकिल ही चाहिए (Photo Credit; ETV Bharat)

साइकिल चोरी होने के बाद छात्रा को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा था. पेरशान होकर नीतू अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मिलने पहुंची. डीएम ने छात्रा की समस्या सुनी. उसके बाद छात्रा को ई-स्कूटी दिलाने को कहा. इस पर नीतू ने मना कर दिया. नीतू का कहना था कि उसकी साइकिल चोरी हुई है, इसलिए उसे स्कूटी नहीं, बल्कि साइकिल ही चाहिए. छात्रा की ईमानदारी ने डीएम को काफी प्रभावित किया.

Photo Credit; ETV Bharat
छात्रा को डीएम ने दी साइकिल (Photo Credit; ETV Bharat)

डीएम ने निर्देश पर छात्रा को साइकिल दिला दी गई. छात्रा ने भी डीएम का आभार जताया है. डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी संसाधन के अभाव में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. छात्रा अपनी जरूरत को लेकर आई थी, इसलिए उसकी समस्या का तत्काल समाधान कराया गया. नीतू ने जिस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ साइकिल की मांग की, वह उसकी सादगी और ईमानदारी को दर्शाता है. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरत के अनुसार उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.

ये भी पढ़ें- रहस्यों की खान 'उल्टा गढ़ा' : "राजा के गलत आचरण से आई तबाही और पलभर में मलबे में तब्दील हो गया किला" अवशेष दे रहे गवाही

TAGGED:

BAREILLY NEWS
BAREILLY DM WITH STUDENT
बरेली की छात्रा नीतू
छात्रा ने डीएम से मांगी साइकिल
HONEST STUDENT NEETU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.