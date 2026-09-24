DM ने स्कूटी देने की पेशकश की, तो छात्रा बोली- साइकिल ही चाहिए, अब हर तरफ हो रही तारीफ!
साइकिल चोरी होने पर छात्रा ने डीएम से लगाई थी मदद की गुहार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:12 PM IST
बरेली : समाज में कुछ मामले ऐसे आते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि मानवता और ईमानदारी आज भी जिंदा है. इसी तरह का एक मामला जनपद में भी आया है, जहां एक छात्रा की ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया.
दरअसल, छात्रावास से साइकिल चोरी होने के बाद ITI की छात्रा नीतू ने डीएम से मदद की गुहार लगाई. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने छात्रा की परेशानी देखते हुए उसे स्कूटी दिलाने की पेशकश की, लेकिन नीतू ने विनम्रता से मना कर दिया. छात्रा ने कहा कि उसकी साइकिल चोरी हुई है, इसलिए उसे साइकिल ही चाहिए. उसके बाद डीएम ने छात्रा को साइकिल दिलवा दिया.
मामला राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास का है. यहां रहकर ITI की पढ़ाई कर रही नीतू की कुछ दिन पहले छात्रावास परिसर से साइकिल चोरी हो गई थी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली नीतू के लिए साइकिल आने-जाने का साधन थी. इसी से वह ITI संस्थान, कॉलेज और लाइब्रेरी तक जाती थी.
साइकिल चोरी होने के बाद छात्रा को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा था. पेरशान होकर नीतू अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मिलने पहुंची. डीएम ने छात्रा की समस्या सुनी. उसके बाद छात्रा को ई-स्कूटी दिलाने को कहा. इस पर नीतू ने मना कर दिया. नीतू का कहना था कि उसकी साइकिल चोरी हुई है, इसलिए उसे स्कूटी नहीं, बल्कि साइकिल ही चाहिए. छात्रा की ईमानदारी ने डीएम को काफी प्रभावित किया.
डीएम ने निर्देश पर छात्रा को साइकिल दिला दी गई. छात्रा ने भी डीएम का आभार जताया है. डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी संसाधन के अभाव में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. छात्रा अपनी जरूरत को लेकर आई थी, इसलिए उसकी समस्या का तत्काल समाधान कराया गया. नीतू ने जिस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक सिर्फ साइकिल की मांग की, वह उसकी सादगी और ईमानदारी को दर्शाता है. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरत के अनुसार उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.
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