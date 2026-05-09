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बिहार में 14 वर्षीय छात्र की निर्मम हत्या, तालाब से मिला शव.. परिजनों ने कहा- आंख फोड़कर मार डाला

नवादा से 14 वर्षीय छात्र की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. ग्रमीणों ने जताई आंख फोड़कर मारने की आशंका. पढ़ें खबर-

MURDER IN NAWADA
नवादा में छात्र की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 12:48 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले के गोनावां इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में निर्मम हत्या कर दी गई. गोनी पहाड़ के पास स्थित तालाब में उपलाता हुआ शव मिलने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है. परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है.

स्कूल से निकलकर लापता हुआ छात्र: जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच छात्र ने अपना बैग स्कूल में छोड़कर चार साथियों के साथ बाहर निकला था. इसके बाद वह लापता हो गया. परिजनों और ग्रामीणों ने पूरे दिन उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. शाम करीब 5 बजे एक साथी ने सूचना दी कि छात्र का शव तालाब में तैर रहा है.

ग्रामीणों का आरोप- आंख फोड़कर की गई हत्या: ग्रामीणों का आरोप है कि छात्र की बेरहमी से हत्या की गई. आशंका जताई जा रही है कि उसकी आंखें फोड़ दी गईं और फिर शव को तालाब में फेंक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक संदिग्ध साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया.

"छात्र को बेरहमी से मारा गया है. उसकी आंख फोड़कर हत्या की गई और बाद में शव को तालाब में फेंक दिया गया."-ग्रमीण

दो साथी फरार, पुलिस कर रही तलाश: छात्र के साथ स्कूल से निकले दो अन्य साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. मुफ्फसिल थाना प्रभारी संजीत सिंह ने बताया कि शव की सूचना देने वाले लड़के को हिरासत में लिया गया था, लेकिन लिखित शिकायत न होने और नाबालिग होने के कारण रात में थाने में नहीं रखा जा सका.

"जिस लड़के ने शव की सूचना दी थी, वह मृतक का दोस्त है. उसे हिरासत में लिया गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया. कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था, ऐसे में नाबालिग को रात में थाने में नहीं रखा जा सकता था."-संजीत सिंह, मुफ्फसिल थाना प्रभारी

परिजनों ने की न्याय की मांग: मृतक संतोष कुमार सिंह का पुत्र था और उच्च माध्यमिक विद्यालय गोनावां में पढ़ता था. परिजन पूरे मामले में न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं. इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

FSL टीम मौके पर, साक्ष्य जुटाए जा रहे: घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम मौके पर पहुंच गई है और साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है. सभी संभावित पहलुओं पर काम किया जा रहा है.

इलाके में तनाव, प्रशासन पर दबाव: इस जघन्य घटना ने पूरे गोनावां इलाके को झकझोर दिया है. ग्रामीण जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं. स्थानीय प्रशासन पर इस मामले को शीघ्र सुलझाने का दबाव बढ़ गया है.

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