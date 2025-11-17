ETV Bharat / state

बिहार में 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेतकर हत्या, पुलिस ने संचालक समेत 4 को हिरासत में लिया

वैशाली: बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक पर स्थित कोचिंग हॉस्टल में एक 7 वर्षीय छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां खड़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

मृतक की पहचान: मृतक बच्चे की पहचान बेलसर ओपी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी रामशंकर ठाकुर के पुत्र अर्जुन ठाकुर के रूप में हुई है. अर्जुन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. हॉस्टल के कमरे में उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला. अर्जुन के चाचा कुंदन कुमार ने बताया कि बच्चे के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं और गला रेता हुआ है, जो हत्या की क्रूरता को दर्शाता है.

"बच्चे के शरीर पर कई जख्म, गला रेता हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्चे को 5 महीने पहले ही हॉस्टल में रखा गया था." -कुंदन कुमार, मृतक के चाचा

वैशाली में छात्र की हत्या (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया तोड़फोड़: घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हॉस्टल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. आक्रोशित भीड़ ने हॉस्टल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

पुलिस ने चार को हिरासत में लिया: सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और भारी बल के साथ सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल मौके पर पहुंचे. उन्होंने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित किया. एसडीपीओ ने बताया कि हॉस्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.