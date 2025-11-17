ETV Bharat / state

बिहार में 7 साल के बच्चे की हॉस्टल में गला रेतकर हत्या, पुलिस ने संचालक समेत 4 को हिरासत में लिया

वैशाली के हॉस्टल में 7 वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया.

murder in Vaishali
वैशाली में छात्र की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 8:04 AM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक पर स्थित कोचिंग हॉस्टल में एक 7 वर्षीय छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की और वहां खड़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

मृतक की पहचान: मृतक बच्चे की पहचान बेलसर ओपी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी रामशंकर ठाकुर के पुत्र अर्जुन ठाकुर के रूप में हुई है. अर्जुन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था. हॉस्टल के कमरे में उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला. अर्जुन के चाचा कुंदन कुमार ने बताया कि बच्चे के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं और गला रेता हुआ है, जो हत्या की क्रूरता को दर्शाता है.

"बच्चे के शरीर पर कई जख्म, गला रेता हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्चे को 5 महीने पहले ही हॉस्टल में रखा गया था." -कुंदन कुमार, मृतक के चाचा

वैशाली में छात्र की हत्या (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया तोड़फोड़: घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हॉस्टल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. आक्रोशित भीड़ ने हॉस्टल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

पुलिस ने चार को हिरासत में लिया: सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और भारी बल के साथ सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल मौके पर पहुंचे. उन्होंने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित किया. एसडीपीओ ने बताया कि हॉस्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

जांच में जुटी एफएसएल टीम: पुलिस हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है ताकि हत्या के सटीक कारण और दोषियों का पता लगाया जा सके. वहीं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटा रही है. मामले की गहन जांच जारी है.

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई: मृतक के परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

"हॉस्टल में छात्र के हत्या मामले में हॉस्टल संचालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैंमरे को भी खंगाला जा रहा है. एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच कर रही है."-गोपाल मंडल, एसडीपीओ सदर-2

