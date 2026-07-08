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मेरठ में छात्रा हत्याकांड; कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी, नोकझोंक के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हटाया

​एडीएम सिटी बृजेश कुमार ने बताया कि ​"पीड़ित परिवार और समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए थे. कलेक्ट्रेट का गेट सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंद किया गया था, न कि संवाद रोकने के लिए. प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों से वार्ता की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, उनकी जो भी जायज मांगें और शिकायतें हैं, उन्हें उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा." ​

एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट और उसके आस-पास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया. मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी (ADM) नगर बृजेश कुमार और एसपी ट्रैफिक ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लोग जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे. घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

​मेरठ : जिले के रोहटा थाना क्षेत्र में बीते माह मई में छात्रा की हत्या के मामले में बुधवार को परिजनों और दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गये और जमकर नारेबाजी की. जाम खुलवाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई. बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 17 मई को छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में परिजनों ने तीन लोगों को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया था. परिजनों का आरोप है कि ​पुलिस ने अब तक केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडे ने बताया कि ​"रोहटा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद परिजनों ने कुछ अन्य लोगों पर साक्ष्य छुपाने के आरोप लगाए थे. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी डेटा के आधार पर गहराई से जांच की जा रही है."

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी (CO) ब्रह्मपुरी द्वारा निष्पक्षता से की जा रही है. जिन लोगों के खिलाफ जो भी सबूत मिल रहे हैं, उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी. कुछ बाहरी तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह था मामला : बता दें कि टीपीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए की छात्रा बीती 15 मई को राजनीति विज्ञान की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी. इसके बाद 17 मई को रोहटा थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत से छात्रा की सड़ी-गली लाश बरामद हुई थी. शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही थी कि पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डालने की कोशिश की गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.





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