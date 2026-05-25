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'बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो पिता को हथियार का लाइसेंस दो' पटना होटल कांड पर भड़के पप्पू यादव

होटल प्रबंधन की लापरवाही: मेरे भतीजे के पूछने पर मैनेजर ने बताया कि उक्त युवक होटल का गेस्ट है, लेकिन उसने रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की थी. जब इसके बारे में पूछा तो मैनेजर ने उल्टा-सीधा जवाब दिया. जब मैंने मालिक का नंबर मांगा और सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए कहा, तो मैनेजर ने कहा कि कैमरा खराब है. तब तक आरोपी युवक अपने कमरे में जाकर सो गया था.

"अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो वह मेरी बेटी को जबरदस्ती खींचकर ले जाता. मेरी बेटी के साथ क्या करता, पता नहीं. इसी दौरान मैंने पास में रहने वाले एक भतीजे को फोन किया. उसे पूरी घटना बताई और होटल बुलाया. जब मेरे भतीजे ने होटल के मैनेजर से पूछा तो बड़ी लापरवाही सामने आई." -पीड़ित छात्रा के पिता

आरोपी और मैनेजर की दलीलें: जब मैंने उस युवक से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसने कहा कि 'मैं बेल बजा रहा था तो आप क्यों नहीं उठे.' मैंने पूछा रात एक बजे आप कमरे की बेल क्यों बजा रहे थे. इसपर उसने पूछा कि 'यह लड़की कौन है?' मैंने कहा मेरी बेटी है. अगर किसी प्रकार का कोई शक था तो जिस समय चेक-इन किया था, उसी समय आधार कार्ड से वेरिफाई कर लेते.

पीड़िता के पिता का आरोप: पीड़ित छात्रा के पिता के अनुसार, कमरा चेक-इन करने के बाद दोनों पिता-पुत्री कमरे में सो गए थे. इसी दौरान रात 12:48 बजे एक युवक शराब के नशे में आया और उनका कमरा खोलकर अंदर घुस गया. पिता ने बताया, "मैं और मेरी बेटी सो रहे थे. शराब के नशे में युवक मेरी बेटी का हाथ पकड़कर खींच रहा था. जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया कि आखिर यह क्या हो रहा है."

क्या है पूरा मामला?: यह मामला राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र का है. बेगूसराय से एक छात्रा अपने अभिभावक के साथ एक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पटना आई थी. वे रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी.

"पटना के एक होटल में हुई घटना अत्यंत निंदनीय है. होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए." - पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

डायल 112 की कार्रवाई और छापेमारी: इसके बाद मैंने डायल 112 को इसकी सूचना दी. पुलिस पहुंची तो आरोपी युवक को ऊपर के कमरे से पकड़कर लाया गया. पूछताछ के बाद भी उसने नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था. इसी बीच होटल का मैनेजर आरोपी का मोबाइल लेकर भाग गया था. इसके बाद डायल 112 के अधिकारियों ने आगे की कार्रवाई की.

होटल के कमरे में शराब पार्टी: पुलिस अधिकारियों ने जब सभी कमरों की तलाशी ली, तो पता चला कि तीन से चार कमरों में लड़के-लड़कियां शराब पार्टी कर रहे थे. पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ लोग भाग गए, जबकि कई को गिरफ्तार किया गया. इस पूरी घटना की पुष्टि पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने की.

"23 मई की देर रात एक व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ होटल में ठहरा हुआ था. इसी दौरान नशे की हालत में पहुंचे युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की. पिता द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया. होटल मालिक और मैनेजर के बारे में पता लगाया जा रहा है. " - भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पटना पश्चिमी

नीट छात्रा मौत मामले का जिक्र: पीड़ित छात्रा के पिता ने नीट छात्रा मौत मामले को याद करते हुए कहा कि जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो सोचा था कि ऐसे कैसे गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़का घुस सकता है. लेकिन, आज मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा. अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो पता नहीं वह मेरी बेटी के साथ क्या करता. मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाता.

होटल मैनेजर की संदिग्ध भूमिका: पिता ने बताया कि इस घटना में होटल के मैनेजर की भूमिका है. जो युवक मेरी बेटी को खींच रहा था, वह बार-बार बोल रहा था कि मैनेजर ने उसे गाड़ी लेकर बुलाया था. इसका मतलब है कि वह मेरी बेटी को कहीं ले जाकर गलत करता. घटना के दौरान मैनेजर भी आरोपी का मोबाइल लेकर फरार हो गया था.

एसएसबी कमांडेंट का होटल: पिता ने यह भी आरोप लगाया कि जब से उन्होंने थाने में इसको लेकर FIR कराई है, तब से उन्हें धमकी मिल रही है. उन्होंने बताया कि जिसका होटल है, वह एसएसबी (SSB) में कमांडेंट है. धमकी दी जा रही है कि केस वापस ले लो, पटना आकर केस कैसे लड़ोगे. छात्रा के पिता बेबस नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतने बड़े आदमी से हम कैसे लड़ेंगे.

सरकार पर सवाल: पिता ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कहती है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'. जब बेटी ही नहीं बचेगी तो क्या पढ़ाएंगे. अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो मेरी बेटी के साथ क्या होता? पिता ने कहा कि मुझे पता है ये लोग बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बच जाएंगे, लेकिन मुझे न्यायालय से उम्मीद है. शरीर गल जाएगा तब भी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे.

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