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आगरा में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर नीचे फेंका, आरोपी गिरफ्तार

छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इसके साथ ही उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. आरोपी ने छात्रा को धक्का देकर ऑटो से गिराया और फरार हो गया, जिससे छात्रा के सिर और हाथ में चोट आई. छात्रा के परिजन और हिंदूवादी एकता थाना पर पहुंचे.जहां परिजन की तहरीर पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एसीपी ताजगंज पीयूष कांत राय ने बताया कि आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

आगरा: एकता थाना क्षेत्र में कक्षा 6 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी ऑटो चालक को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि रास्ते में छात्रा को अकेला देखकर ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की.

जानकारी के अनुसार, एकता थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय छात्रा के पिता स्क्रैप (कबाड़) का काम करते हैं. छात्रा की मां ने बताया कि बेटी कक्षा छह की छात्रा है. जो पुरानी मंडी स्थित एक स्कूल में पढ़ती है. सोमवार दोपहर परीक्षा देने बेटी स्कूल गई थी. सोमवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर बेटी घर के लिए निकली थी. बेटी ने कैलाश टॉकीज के पास से एक ऑटो में बैठी जहां पहले से 4 लोग सवार थे. बसई सब्जी मंडी के पास चारों सवारियां उतर गई तो ऑटो में बेटी अकेली थी. इसी दौरान चालक ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की. बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर गलत हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया.

बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. बेटी ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी चालक ने बेटी को धक्का देकर मौके से फरार हो गया.



एसीपी ताजगंज पीयुष कांत राय ने बताया कि छात्रा की मां की तहरीर पर आरोपी ऑटो चालक शमसुद्दीन के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

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