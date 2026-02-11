ETV Bharat / state

11 महीने में 30 बार दुष्कर्म, फिर पंचायत में शादी का वादा और अब थाने पहुंची छात्रा

बेतिया: बिहार के बेतिया से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के साथ 11 महीने में 30 बार दुष्कर्म किया गया है. जब छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी तो पहले पंचायती हुई. पंचायती में शादी की बात हुई, लेकिन पंचायती में आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर फिर बाद में मुकर गया.

11 महीने में 30 बार दुष्कर्म : नौतन के एक गांव की रहने वाली बीए की छात्रा को डरा-धमकाकर एक बार नहीं बल्कि 11 महीने में 30 बार दुष्कर्म किया गया है. आरोपी के शादी के वादे से मुकरने के बाद पीड़िता के आवेदन पर थाने में मामला दर्ज किया गया है. नौतन थाने में आरोपी समेत उसके परिवार के सात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

साथ में पढ़ता था आरोपी: नौतन थाना पुलिस को दिये आवेदन में छात्रा ने कहा है कि आरोपी मेरे कॉलेज में पढ़ता है. उसने मुझसे जान-पहचान बढ़ाई और मेरे घर आने-जाने लगा. उसके घर आने पर मेरी मां मना करती थी, लेकिन फिर भी वह आने-जाने लगा.

"इसी बीच बीते 10 अगस्त 2024 को वह मेरे घर आया और डरा-धमका कर दुष्कर्म किया. लोक-लाज के मारे मैं चुप रह गई. लेकिन दुष्कर्म का सिलसिला उसने शुरू कर दिया. 10 अगस्त 2024 से 26 मई 2025 तक उसने 30 बार मेरे साथ दुष्कर्म किया."- पीड़ित छात्रा

पंचायत में किया शादी करने का वादा: छात्रा ने अपने आवेदन में आगे बताया कि मैंने इसकी जानकारी मां को दी. तब पंचायती में उसने शादी करने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया. इससे भी उसका मन नहीं भरा तो अपने दोस्तों और मेरे जानने वाले भाइयों को गंदी-गंदी बातें बताई.

"मेरी मां मुझे पढ़ा-लिखाकर अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने मुझे बर्बाद कर दिया. मेरी मां केस के सिलसिले में जब भी घर से बाहर जाती वह धमक जाता था."-पीड़ित छात्रा