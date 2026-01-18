ETV Bharat / state

नाबालिग को बाइक पर उठा ले गये युवक, छात्रा बोली तीनों ने मिलकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने कहा- 'केवल एक ही आरोपी दोषी'

बक्सर: बिहार के बक्सर के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत सोनवर्षा थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पीड़िता ने तीन युवकों पर मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं पुलिस एक को आरोपी बता रही है.

ट्यूशन जाते समय हुई वारदात: जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार की सुबह की है, जब पीड़ित छात्रा अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में तीन युवकों ने उसे बहला-फुसलाकर या जबरन अगवा कर लिया और गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक बथान में ले जाकर कथित तौर पर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस ने की गिरफ्तारी: घटना की सूचना मिलते ही सोनवर्षा थाना पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य दो युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. स्थानीय लोगों का दावा है कि तीनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस केवल एक की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि कर रही है. बाकी दो को घटना स्थल के आसपास मौजूद होने के आधार पर सत्यापन के लिए बुलाया गया है.

अधिकारियों के बयानों से बढ़े सवाल: सोनवर्षा थाना प्रभारी से संपर्क करने पर उन्होंने विस्तृत जानकारी एसडीपीओ स्तर से देने की बात कही. एसडीपीओ ने पूछताछ जारी होने और एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया. इस विरोधाभास के कारण पीड़िता पक्ष और स्थानीय लोग पुलिस जांच पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे मामला सस्पेंस के घेरे में आ गया है.

पीड़िता और पुलिस के बयानों में विरोधाभास: मामले की सबसे बड़ी उलझन पीड़िता के बयान और पुलिस के दावे में है. छात्रा तीनों युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा रही है, जबकि पुलिस इसे केवल एक आरोपी द्वारा की गई घटना बता रही है. डुमरांव एसडीपीओ पोलस्त कुमार ने स्पष्ट किया कि जांच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और मुख्य आरोपी ही दोषी है. अन्य दो का रोल केवल घटना के समय आसपास मौजूद होने तक सीमित बताया जा रहा है.