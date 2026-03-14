ETV Bharat / state

रील बना रहे थे, पीछे से आ गई मौत, नूंह के एक्सप्रेस-वे पर छात्र को कैंटर ने रौंदा

हरियाणा के नूंह में एक्सप्रेस-वे पर रील बना रहे छात्र को कैंटर ने टक्कर मार दी और मौके पर उसकी मौत हो गई.

Student making reels on Nuh Expressway crushed by truck
रील बना रहे थे, पीछे से आ गई मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रील बनाने के दौरान एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 19 वर्षीय मुहीन पुत्र याकूब निवासी गांव शाहपुर नंगली, थाना नूंह, जिला नूंह के रूप में हुई है. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.

एक्सप्रेस वे पर रील बना रहे थे : जानकारी के अनुसार मुहीन 12वीं कक्षा का छात्र था और वो फिरोजपुर झिरका में अपना बोर्ड का पेपर देकर वापस घर जा रहा था. घर लौटने की बजाय वो अपने तीन दोस्तों के साथ फिरोजपुर झिरका के गांव महूं के पास स्थित दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पहुंच गया. वहां चारों दोस्त एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़े होकर मोबाइल से रील बनाने लगे.

कैंटर ने मारी टक्कर : इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कैंटर गाड़ी ने मुहीन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुहीन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई. अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एक्सप्रेस-वे पर सेल्फी से बचें : आपको बता दें कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज होती है और वहां रुककर फोटो या सेल्फी लेना बेहद खतरनाक होता है. इसके बावजूद युवा अक्सर लापरवाही बरतते हुए ऐसी हरकतें कर बैठते हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा है कि एक्सप्रेस-वे या हाईवे पर खड़े होकर सेल्फी लेने जैसी खतरनाक गतिविधियों से बचें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेंगे सिलेंडर, गैस की कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जिलों में बनाई कमेटी

ये भी पढ़ें : "घर में शादी है, हलवाई कैसे खाना बनाएगा?", सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रहा परिवार

ये भी पढ़ें : सिरसा में शादी वाले घर में चोरी से हड़कंप, सिलेंडर लेकर रफूचक्कर हुआ चोर

TAGGED:

NUH STUDENT CRUSHED BY TRUCK
नूंह में एक्सप्रेसवे पर रील
छात्र को ट्रक ने टक्कर मारी
NUH STUDENT REEL DEATH
NUH STUDENT REEL DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.