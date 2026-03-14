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रील बना रहे थे, पीछे से आ गई मौत, नूंह के एक्सप्रेस-वे पर छात्र को कैंटर ने रौंदा

नूंह : हरियाणा के नूंह में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रील बनाने के दौरान एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान 19 वर्षीय मुहीन पुत्र याकूब निवासी गांव शाहपुर नंगली, थाना नूंह, जिला नूंह के रूप में हुई है. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है.

एक्सप्रेस वे पर रील बना रहे थे : जानकारी के अनुसार मुहीन 12वीं कक्षा का छात्र था और वो फिरोजपुर झिरका में अपना बोर्ड का पेपर देकर वापस घर जा रहा था. घर लौटने की बजाय वो अपने तीन दोस्तों के साथ फिरोजपुर झिरका के गांव महूं के पास स्थित दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पहुंच गया. वहां चारों दोस्त एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़े होकर मोबाइल से रील बनाने लगे.

कैंटर ने मारी टक्कर : इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक कैंटर गाड़ी ने मुहीन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुहीन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई. अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एक्सप्रेस-वे पर सेल्फी से बचें : आपको बता दें कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार काफी तेज होती है और वहां रुककर फोटो या सेल्फी लेना बेहद खतरनाक होता है. इसके बावजूद युवा अक्सर लापरवाही बरतते हुए ऐसी हरकतें कर बैठते हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा है कि एक्सप्रेस-वे या हाईवे पर खड़े होकर सेल्फी लेने जैसी खतरनाक गतिविधियों से बचें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.