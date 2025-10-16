ETV Bharat / state

युवा उत्सव के दौरान छात्र नेताओं ने लड़कियों के बनाए अश्लील वीडियो, तीन गिरफ्तार

भानपुरा के शासकीय महाविद्यालय में युवा उत्सव के दिन शर्मनाक घटना, चेंजिंग रूम से बनाए वीडियो.

Student leader made obsence video
युवा उत्सव के दौरान छात्र नेताओं ने लड़कियों के बनाए अश्लील वीडियो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर : भानपुरा के शासकीय महाविद्यालय में युवा उत्सव के दौरान छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. यहां एक छात्र नेता पर आरोप हैं कि उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर युवा उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल छात्राओं के चेंजिंग रूम के वीडियो बनाए.

सीसीटीवी फुटेज से किया खुलासा

इस मामले का खुलासा कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है. मामला सामने आते ही कॉलेज की प्रिंसिपल ने तत्काल पुलिस शिकायत करते हुए आरोपी छात्रों को गिरफ्तार करवाया है. इस घटना के सामने आते हैं क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है.

Bhanpura college girls case
छात्र नेताओं ने लड़कियों के बनाए वीडियो, कॉलेज में आक्रोश (Etv Bharat)

चेजिंग रूम की खिड़की से बनाए वीडियो

भानपुरा के महाराजा यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय में पिछले दिनों युवा उत्सव का दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के बाज जब कॉलेज रूम में कपड़े बदले तब तीन आरोपी छात्रों ने कथित तौर पर कमरे के वेंटिलेशन से वीडियो बना लिए. जैसे ही छात्राओं को इसका पता चला उन्होंने प्राचार्य डॉ. प्रीति शर्मा को जाकर घटना की जानकारी दी.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

शिकायत के बाद कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें आरोपी छात्रों के कैद होने के बाद उसी के आधार पर भानपुरा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में एक आरोपी फरार बताया जा रहा है. ऐहतियातन सभी आरोपी छात्रों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, जिससे कोई भी वीडियो सोशल मीडियो तक ना पहुंचे. इसके साथ कॉलेज प्रबंधन और अधिक सतर्क हो गया है.

यह भी पढ़ें-

इस मामले में थाना प्रभारी रमेश चंद डांगी ने बताया, '' कॉलेज की छात्राएं युवा उत्सव कार्यक्रम में गई थीं. इसी दौरान इस तरह की घटना होने की जानकारी प्रिंसिपल द्वारा मुझे दी गई. शिकायत पर तीन छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें देर शाम जेल भेज दिया गया है. साथ ही फरार आरोपी को भी पकड़ने के लिए टीम रवाना की जा रही है.''

TAGGED:

BHANPURA COLLEGE GIRLS CASE
MANDSAUR COLLEGE GIRLS VIDEO
MANDSAUR NEWS HINDI
MADHYA PRADESH NEWS
STUDENT LEADER MADE OBSENCE VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ग्वालियर में बच्चों के एजीथ्रोमिसिन सिरप में कीड़े!, जिला अस्पताल में हो रहा था वितरण, बोतलें जब्त

ओरछा को हेलीकॉप्टर योजना की सौगात, निवाड़ी में 3500 करोड़ से बनेगा का स्टील प्लांट

इंदौर में किन्नर बदसलूकी से आहत, उठाया सामूहिक जानलेवा कदम, दर्जनों किन्नर हॉस्पिटल में भर्ती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.