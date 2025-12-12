ETV Bharat / state

छात्र नेता ने कुलपति का रास्ता रोका, कहा-कम अंक का बहाना बनाकर रोका जा रहा प्रवेश

छात्र नेता का आरोप है कि पहले के कुलपति के कार्यकाल में उनकी स्नातक की डिग्री को रद्द कर दिया गया था.

Students block the Vice Chancellor's path
कुलपति का रास्ता रोकता छात्र (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: बीडीए ऑडिटोरियम के बाहर शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब छात्र नेता विष्णु चौधरी ने कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा का रास्ता रोककर विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया. विष्णु चौधरी ने दावा किया कि वह एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन विश्वविद्यालय उसे जानबूझकर प्रवेश नहीं दे रहा. उसके अनुसार, प्रवेश न देने का कारण कम अंक बताया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि सीटें खाली रह जाती हैं, तो कम अंक वाले विद्यार्थी को भी प्रवेश दिया जा सकता है.

दरअसल, जब कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में से भाग लेकर वापस विश्वविद्यालय लौट रहे थे, तब ऑडिटोरियम के बाहर छात्र नेता विष्णु ने उनका रास्ता रोककर प्रवेश नहीं देने की वजह पूछी. मौके पर मौजूद कुछ विद्यार्थियों ने भी हंगामे के दौरान वीडियो बनाने शुरू कर दिए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. विष्णु चौधरी ने कुलपति से मौके पर ही प्रवेश से संबंधित नियमों और उनके निर्णय पर जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख पुलिस अधिकारी पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कुलपति को सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें गाड़ी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना किया. इस दौरान छात्रनेता काफी देर तक अपने आरोपों को लेकर विरोध करता रहा.

छात्र ने वीसी का रास्ता रोक की ये मांग (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: डिग्री रद्द करने पर विवाद, छात्र ने रोका कुलपति का रास्ता, लगाए ये आरोप

विष्णु चौधरी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी प्रवेश प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है और उसे जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है. उसके स्नातक में 49% अंक हैं. विवि प्रशासन कम अंक के आधार पर एमए में प्रवेश नहीं दे रहा. जबकि प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि सीट खाली रहने पर प्रवेश दिया का सकता है. छात्रनेता ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा के कार्यकाल में उसकी स्नातक डिग्री को रद्द कर दिया गया था, जबकि जांच के बाद उसकी डिग्री बहाल कर दी गई. इस संबंध में कुलपति प्रो त्रिभुवन शर्मा से भी संपर्क किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया. सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि ऑडिटोरियम के बाहर छात्र विष्णु ने एडमिशन को लेकर कुलपति का रास्ता रोकने का प्रयास किया था. लेकिन तब तक हम पहुंच गए और कुलपति को सुरक्षित गाड़ी में बैठकर रवाना कर दिया.

TAGGED:

STUDENT LEADER ALLEGATIONS ON VC
STUDENT BLOCKED VC AT AUDITORIUM
RULES FOR MA ADMISSION IN MSBU
MSBU VC PATH BLOCKED BY STUDENT
STUDENT BLOCKED VC PATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.