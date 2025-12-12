ETV Bharat / state

छात्र नेता ने कुलपति का रास्ता रोका, कहा-कम अंक का बहाना बनाकर रोका जा रहा प्रवेश

भरतपुर: बीडीए ऑडिटोरियम के बाहर शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब छात्र नेता विष्णु चौधरी ने कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा का रास्ता रोककर विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया. विष्णु चौधरी ने दावा किया कि वह एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन विश्वविद्यालय उसे जानबूझकर प्रवेश नहीं दे रहा. उसके अनुसार, प्रवेश न देने का कारण कम अंक बताया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि सीटें खाली रह जाती हैं, तो कम अंक वाले विद्यार्थी को भी प्रवेश दिया जा सकता है.

दरअसल, जब कुलपति प्रो. त्रिभुवन शर्मा बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में से भाग लेकर वापस विश्वविद्यालय लौट रहे थे, तब ऑडिटोरियम के बाहर छात्र नेता विष्णु ने उनका रास्ता रोककर प्रवेश नहीं देने की वजह पूछी. मौके पर मौजूद कुछ विद्यार्थियों ने भी हंगामे के दौरान वीडियो बनाने शुरू कर दिए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. विष्णु चौधरी ने कुलपति से मौके पर ही प्रवेश से संबंधित नियमों और उनके निर्णय पर जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख पुलिस अधिकारी पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कुलपति को सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें गाड़ी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना किया. इस दौरान छात्रनेता काफी देर तक अपने आरोपों को लेकर विरोध करता रहा.