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'इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी', TRE-4 की वैकेंसी में देरी पर भड़के छात्र नेता

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बीपीएससी के माध्यम से होने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के तहत 20 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी. वहीं, लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी 29 जुलाई से ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. शिक्षा विभाग का कहना है कि भर्ती और स्थानांतरण दोनों प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी चल रही है. शिक्षा मंत्री क्या बोले?: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभिन्न जिलों से रिक्त पदों का अंतिम ब्योरा जुटाया जा रहा है. अधियाचना जुलाई माह के अंत तक बीपीएससी को भेजे जाने के बाद आयोग TRE-4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा. इसके बाद आवेदन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लक्ष्य पर काम कर रही है और उसी क्रम में TRE-4 के माध्यम से 20 हजार से अधिक पदों को भरा जाएगा. छात्र नेता दिलीप (ETV Bharat) 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन: शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में शिक्षक स्थानांतरण की नई व्यवस्था भी इसी महीने से लागू होगी. 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी. इस बार स्थानांतरण के लिए 100 अंकों का प्राथमिकता आधारित मूल्यांकन सिस्टम लागू किया गया है. सेवा अवधि, महिला शिक्षकों से जुड़े प्रावधान, दिव्यांगता, गंभीर बीमारी तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे. इन्हीं अंकों के आधार पर स्थानांतरण की प्राथमिकता तय होगी. विभाग का दावा है कि इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विवादरहित बनेगी. छात्र नेता ने उठाए सवाल: इधर, TRE-4 भर्ती को लेकर छात्र संगठनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है. छात्र नेता दिलीप ने शिक्षा मंत्री को 31 जुलाई तक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विधानसभा के भीतर भी यह कह चुके हैं कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक TRE-4 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है.