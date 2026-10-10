11 साल सड़क पर संघर्ष, अब सदन की बारी! दरभंगा स्नातक सीट से ताल ठेक रहे दिलीप को सुनिए
बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. दरभंगा स्नातक सीट पर 40 उम्मीदवार मैदान में हैं. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा.
Published : October 10, 2026 at 5:28 PM IST
पटना : कहते हैं जब कोई युवक छात्र राजनीति में उतरता है तो उसकी इच्छा सदन तक पहुंचने की होती है. ऐसे में जो लड़का पिछले कई वर्षों से छात्रों की मांग पर कभी सड़क पर उतरा, पुलिस की लाठियां खाई, जेल की सलाखों तक पहुंचा, उसकी चाहत भी अब ऊपरी सदन में जाने की हो चली है. हम बात कर रहे हैं बिहार में 8 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव की.
सड़क.. आंदोलन.. अब सदन
दरअसल, बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के बीच छात्र नेता दिलीप कुमार की पहचान आंदोलनों से बनी है. BPSC, BSSC और शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4.0 समेत विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर वह लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं.
ऐसे में अब दिलीप की राजनीतिक यात्रा का नया पड़ाव दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ना है. सितंबर 2026 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. करीब 11 वर्षों के छात्र आंदोलन के अनुभव के साथ दिलीप कुमार अब चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में सवाल केवल उनकी उम्मीदवारी का नहीं, बल्कि यह भी है कि छात्रों के मुद्दों पर बनी उनकी पहचान स्नातक मतदाताओं के बीच किस तरह सामने आती है.
राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में रहे दिलीप
दिलीप कुमार की सक्रियता प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में देरी और अभ्यर्थियों की मांगों से जुड़े आंदोलनों में रही है. दिसंबर 2024 में BPSC परीक्षा को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भी वह चर्चा में आए. मई 2026 में शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती संबंधी मांगों को लेकर हुए प्रदर्शनों में उनकी भूमिका सामने आई.
अगस्त 2026 में पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर TRE-4.0 की भर्ती प्रक्रिया और अन्य मांगों को लेकर छात्र न्याय सत्याग्रह हुआ. अभ्यर्थियों ने भर्ती में पर्याप्त पद, एकल परीक्षा प्रणाली, परीक्षाओं में पारदर्शिता और लंबित नियुक्तियों से जुड़े मुद्दे उठाए. इन आंदोलनों ने दिलीप कुमार को छात्र-युवा मुद्दों पर सक्रिय चेहरे के रूप में पहचान दिलाई.
'पैसों का खेल शुरू हो गया है'
ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिलीप ने कहा कि दरभंगा स्नातक क्षेत्र से हम चुनाव लड़ रहे हैं. जिसमें बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी आता है. पैसों का खेल वहां शुरू हो गया है. लिफाफा में हजारों रुपया देकर पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है. जरूरी यह है कि सबसे पहले ये खेल बंद होना चाहिए. पैसों के आधार पर कबतक चुनाव होते रहेगा? इस चुनाव में जितने भी वोटर हैं वह शिक्षित हैं. हम तो हर किसी से कहेंगे कि अगर आपके पास लिफाफा आता है तो इसे रख लीजिए लेकिन वोट मत दीजिएगा.
''मैं तो सभी से कहना चाहता हूं कि मेरा 11 सालों का संघर्ष देख लीजिए. मैंने प्रदेश में डोमिसाइल लागू करवाया. शिक्षक भर्ती में 85 प्रतिशत डोमिसाइल लागू करवाए. महिला आरक्षण जो पहले बाहरी को भी मिलता था उसे खत्म करवाया, अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिल रहा है. दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के लोगों को मिल रहा है. लाइब्रेरियन बहाली जो 18 वर्षों से नहीं हो रहा था हमने आंदोलन करके उसकी प्रक्रिया शुरू करवायी.''- दिलीप, एमएलसी उम्मीदवार, दरभंगा स्नातक
'दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन करेंगे'
दिलीप ने कहा कि हमने 5 बड़ी-बड़ी परिक्षाओं का पेपर लीक का मामला उजागर कर उसे रद्द करवाया. माफियाओं को जेल भिजवाया. अभी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवाया और उसमें एकल परीक्षा लागू करवाया. बीएसएससी परीक्षा की तिथी घोषित करवाने, सभी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए हम दुर्गा पूजा के बाद आंदोलन करेंगे.
''साढ़े 62 करोड़ रुपये में सरकार वज्र वाहन और वाटर कैनन खरीदने जा रही है. मतलब साफ है कि सरकार आगे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी. युवाओं को सजग रहने की जरूरत है. उन्हें अपने मताधिकार का सही से इस्तेमाल करना चाहिए.''- दिलीप, एमएलसी उम्मीदवार, दरभंगा स्नातक
'शिक्षकों को सातवां वेतनमान मिले'
दिलीप ने कहा कि शिक्षकों को सातवां वेतनमान मिले. सुरक्षित स्थनांतरण का लाभ मिले. इसकी हम कोशिश करेंगे. अगर हमारी जीत होती है तो ललित नारायण विश्वविद्यालय का बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी में एक-एक कार्यालय खुलवाएंगे. ताकि छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही काम हो जाए.
आंदोलन की ताकत और चुनाव की कसौटी अलग
वैसे एक हकीकत यह भी है कि सड़क पर किसी मांग को लेकर जुटने वाले छात्रों की संख्या और चुनाव में किसी उम्मीदवार को मिलने वाला समर्थन एक ही बात नहीं है. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दिलीप कुमार के सामने अपनी बात उन मतदाताओं तक पहुंचाने की चुनौती है, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं.
ऐसे में दिलीप की उम्मीदवारी के साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के मुद्दों के अलावा उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों की समस्याओं, युवाओं के अवसर और स्नातकों के प्रतिनिधित्व पर अपना एजेंडा किस तरह रखते हैं. साथ ही, उनकी संगठनात्मक तैयारी, क्षेत्र में संपर्क और मतदाताओं तक पहुंच भी चुनावी कवरेज के महत्वपूर्ण पहलू होंगे.
बड़े दलों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका
दरभंगा स्नातक सीट पर दिलीप कुमार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं. ऐसे में उनकी उम्मीदवारी का विश्लेषण करते समय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों, उनके संगठनात्मक आधार और चुनावी मुद्दों के साथ निष्पक्ष तुलना जरूरी होगी. केवल छात्र आंदोलनों में उनकी सक्रियता के आधार पर चुनावी नतीजे का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा.
''बहुत सारी पार्टियों ने संपर्क किया था. सभी ने कहा था कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए. बाद में टिकट पर विचार किया जाएगा. मतलब वो चाहते थे कि हम उनके लिए वोट इकट्ठा करें और टिकट किसी और को 2-3 करोड़ में देंगे. इसीलिए मैंने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया.''- दिलीप, एमएलसी उम्मीदवार, दरभंगा स्नातक
अब सदन में छात्रों की आवाज उठाने का दावा
दिलीप कुमार की उम्मीदवारी का मूल सवाल यह है कि क्या वह छात्र आंदोलनों में उठाए गए मुद्दों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के एजेंडे के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे. भर्ती परीक्षाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता, नियुक्तियों में देरी और अभ्यर्थियों की शिकायतों पर उनकी प्रस्तावित कार्ययोजना क्या है, यह मतदाताओं के लिए अहम सवाल होंगे.
सड़क पर संघर्ष से शुरू हुई उनकी पहचान अब चुनावी राजनीति के नए चरण में है. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी को समझने के लिए आंदोलन के रिकॉर्ड के साथ उनके चुनावी एजेंडे, मतदाता संपर्क और स्नातकों के सामने रखे गए ठोस वादों को भी देखना होगा.
''मैंने सड़क पर अब तक आंदोलन किया है. ऐसे में अगर जीत होती है तो युवाओं की आवाज को सदन में उठाएंगे. जब सदन नहीं चलेगा तब सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे. हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.''- दिलीप, एमएलसी उम्मीदवार, दरभंगा स्नातक
शिक्षित वोटरों पर भरोसा
दिलीप कुमार को उम्मीद है कि स्नातक मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों के काम और उनके मुद्दों को देखकर फैसला करेंगे. उनका कहना है कि युवा वोटर सब समझते हैं और उन्हें पता है कि उनके भविष्य के लिए कौन से मुद्दे जरूरी हैं. उनकी कोशिश रोजगार, शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को चुनाव का हिस्सा बनाने की है. अब देखना होगा कि इन मुद्दों के साथ वह स्नातक मतदाताओं के बीच कितना समर्थन जुटा पाते हैं.
ये भी पढ़ें :-
जेल से बाहर निकलते ही छात्र नेता दिलीप ने भरी हुंकार, कहा- 'TRE-4 में 46 हजार सीट से कम मंजूर नहीं'
BPSC अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, कई घायल, हिरासत में छात्र नेता दिलीप
पटना में BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, हिरासत में लिए गए छात्र नेता दिलीप