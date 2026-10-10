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11 साल सड़क पर संघर्ष, अब सदन की बारी! दरभंगा स्नातक सीट से ताल ठेक रहे दिलीप को सुनिए

छात्र नेता दिलीप ( ETV Bharat )

पटना : कहते हैं जब कोई युवक छात्र राजनीति में उतरता है तो उसकी इच्छा सदन तक पहुंचने की होती है. ऐसे में जो लड़का पिछले कई वर्षों से छात्रों की मांग पर कभी सड़क पर उतरा, पुलिस की लाठियां खाई, जेल की सलाखों तक पहुंचा, उसकी चाहत भी अब ऊपरी सदन में जाने की हो चली है. हम बात कर रहे हैं बिहार में 8 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव की.

सड़क.. आंदोलन.. अब सदन