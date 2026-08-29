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भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पहुंची पाकुड़, देवेंद्र नाथ महतो ने JPSC और JSSC भर्ती व्यवस्था को उद्योग बनाने का लगाया आरोप

सिदो कान्हू की प्रतिमा के समक्ष भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा ( Etv Bharat )