ETV Bharat / state

तबीयत बिगड़ने पर देवेंद्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज

रांचीः झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, देवेंद्र नाथ महतो को तेज बुखार, लगातार दस्त, उल्टी और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत है. अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उनकी जांच शुरू की. आवश्यक जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर उपचार किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है.

सदर अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (ETV Bharat)

अस्पताल में भर्ती होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपने साथियों, छात्रों, अभ्यर्थियों, अभिभावकों और शुभचिंतकों से चिंता नहीं करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद रखते हैं और सभी लोग अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं बनाए रखें. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बावजूद छात्रों और युवाओं के अधिकार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और झारखंड के भविष्य को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने समर्थकों से संयम बनाए रखने की भी अपील की है.