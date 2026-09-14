तबीयत बिगड़ने पर देवेंद्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 4:14 PM IST
रांचीः झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, देवेंद्र नाथ महतो को तेज बुखार, लगातार दस्त, उल्टी और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत है. अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उनकी जांच शुरू की. आवश्यक जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर उपचार किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य स्थिति पर चिकित्सकों की नजर बनी हुई है.
अस्पताल में भर्ती होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपने साथियों, छात्रों, अभ्यर्थियों, अभिभावकों और शुभचिंतकों से चिंता नहीं करने की अपील की. उन्होंने कहा कि वे जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद रखते हैं और सभी लोग अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं बनाए रखें. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बावजूद छात्रों और युवाओं के अधिकार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और झारखंड के भविष्य को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने समर्थकों से संयम बनाए रखने की भी अपील की है.
दरअसल, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर देवेंद्र नाथ महतो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ आंदोलन धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन तक पहुंचा था. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में सुधार समेत विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने 24 जिलों की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू की.
24 जिलों में युवाओं और अभ्यर्थियों से संवाद करने के बाद यह यात्रा 11 सितंबर को रांची में समाप्त हुई. लगातार आंदोलन, अनशन और जिलों की यात्रा के बाद अब उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इसे भी पढ़ें- रांची में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के समापन पर बोले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, सीआईडी जांच में लीपापोती हुई तो फिर करेंगे आंदोलन
इसे भी पढ़ें- JPSC Protest: देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल 9वें दिन भी जारी, रात में तबीयत बिगड़ने पर चढ़ाई गई सलाइन
इसे भी पढ़ें- देवेंद्र नाथ से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, इलाज के बाद महतो ने अस्पताल से मांगी धरना स्थल पर लौटने की अनुमति