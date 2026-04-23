छात्र आत्महत्या पर आक्रोशित ग्रामीण: दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कटवाएंगे बच्चों की सामूहिक टीसी
घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीकरणपुर की सीबीईओ अंजू पसेरिया के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई.
Published : April 23, 2026 at 7:02 PM IST
अनूपगढ़: गांव बांडा कॉलोनी स्थित राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा के एक छात्र की आत्महत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. गत 18 अप्रैल को हुई इस दर्दनाक घटना के विरोध में गांव में शोकसभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और अभिभावकों ने भाग लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई. दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावक 30-40 बच्चों की सामूहिक टीसी कटवाने स्कूल पहुंच गए.
शोकसभा के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने 30 से 40 बच्चों की सामूहिक टीसी कटवाने का ऐलान भी किया. अभिभावकों का कहना है कि केवल तबादला करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदार शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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मामले में मृतक छात्र के पिता की रिपोर्ट के आधार पर व्याख्याता रमणदीप सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य दौलत राम शर्मा और एक अन्य शिक्षक गुरदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से लापरवाही और अनुशासनहीनता का माहौल बना हुआ था, जिसकी अनदेखी के कारण यह दुखद घटना सामने आई. घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीकरणपुर की सीबीईओ अंजू पसेरिया के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में व्याख्याता रमणदीप सिंह पर लगे आरोपों को सही पाया गया है. वहीं कार्यवाहक प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षक की लापरवाही भी सामने आई है.
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इसी बीच बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों की टीसी कटवाने स्कूल पहुंच गए. जिला शिक्षा अधिकारी अरविंदर सिंह ने बताया कि संबंधित शिक्षक को सेवा से हटाने के लिए अनुशंसा कर दी गई है और पूरी रिपोर्ट बीकानेर निदेशालय को भेज दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार तक इस मामले में ठोस कार्रवाई का परिणाम सामने आ जाएगा.