दिल्ली स्कूल के बाहर खूनी वारदात, 12वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या, 5 गिरफ्तार
पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान स्कूल के गेट के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है.
Published : October 16, 2026 at 10:58 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर 17 वर्षीय छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. घटना 14 अक्टूबर की शाम की है, जब 12वीं कक्षा का छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर निकला था. हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र गले में चाकू घुसी होने की स्थिति में स्कूल के अंदर पहुंचा. शिक्षकों ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में तीन नाबालिगों और दो बालिगों समेत पांच आरोपियों को पकड़ा है.
जानकारी के अनुसार, छात्र पर स्कूल के बाहर चाकू से हमला किया गया था. घायल अवस्था में वह स्कूल के अंदर पहुंचा, जहां एक शिक्षक ने उसके गले में घुसे चाकू को बाहर निकाला और खून रोकने की कोशिश की. शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया, लेकिन पुलिस की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची. इसके बाद स्कूल का एक कर्मचारी थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
क्या हुआ था स्कूल के बाहर: द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के अनुसार, 14 अक्टूबर को शाम करीब 6:10 बजे मोहन गार्डन थाने में स्कूल के पास एक लड़के को चाकू मारे जाने की PCR कॉल मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल छात्र को तारक अस्पताल ले जाया गया है. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान मोहन गार्डन निवासी एन के रूप में हुई है. वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था . उसके पिता पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में गुरुग्राम में निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं.
स्कूल के गेट के पास मिला वारदात में इस्तेमाल चाकू: पुलिस ने घटनास्थल की जांच के दौरान स्कूल के गेट के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया है. क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. इस मामले में मोहन गार्डन थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने अब तक मामले में तीन नाबालिगों और दो बालिगों समेत पांच आरोपियों को पकड़ा है . पुलिस वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है.
पुराने मामले की रंजिश के एंगल से भी जांच: पुलिस के अनुसार, मृतक छात्र पहले एक अन्य छात्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य गवाह था. उस मामले में हत्या के प्रयास का मुख्य आरोपी, मौजूदा हत्या के मामले के मुख्य आरोपी छात्र का दोस्त बताया जा रहा है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं पुराने मामले की रंजिश के चलते छात्र की हत्या तो नहीं की गई. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि पुराने मामले में हत्या के प्रयास का आरोपी वर्तमान वारदात में शामिल था या नहीं. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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