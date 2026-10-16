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दिल्ली स्कूल के बाहर खूनी वारदात, 12वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या, 5 गिरफ्तार

दिल्ली स्कूल के बाहर छात्र की हत्या ( File Photo )

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में सरकारी स्कूल के बाहर 17 वर्षीय छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. घटना 14 अक्टूबर की शाम की है, जब 12वीं कक्षा का छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर निकला था. हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र गले में चाकू घुसी होने की स्थिति में स्कूल के अंदर पहुंचा. शिक्षकों ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में तीन नाबालिगों और दो बालिगों समेत पांच आरोपियों को पकड़ा है.

जानकारी के अनुसार, छात्र पर स्कूल के बाहर चाकू से हमला किया गया था. घायल अवस्था में वह स्कूल के अंदर पहुंचा, जहां एक शिक्षक ने उसके गले में घुसे चाकू को बाहर निकाला और खून रोकने की कोशिश की. शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया, लेकिन पुलिस की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची. इसके बाद स्कूल का एक कर्मचारी थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी.