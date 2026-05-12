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'मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ रहा', दोस्ती टूटने के गम में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या

​जोधपुर : जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के जियाबेरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने दोस्त से बातचीत बंद होने के सदमे में आत्महत्या कर ली. थानाधिकारी मूल सिंह ने बताया कि परिजनों ने आत्महत्या के लिए कोई केस दर्ज नहीं किया है. छात्र के पास मिले नोट की जांच कर रहे हैं.

स्कूल परिसर में मिला शव : 17 वर्षीय छात्र रविवार देर शाम अपने ही स्कूल के परिसर में मृत अवस्था में मिला. ग्रामीणों ने जब शव देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. घटनास्थल का मंजर देख पुलिस भी हैरान रह गई. मृतक छात्र के हाथ पर उसके एक नाबालिग दोस्त की फोटो चिपकी हुई थी. तलाशी के दौरान उसकी जेब से एक नोट भी बरामद हुआ. बालेसर थानाधिकारी मूल सिंह ने बताया कि छात्र अपने दोस्त से बातचीत न होने के कारण गहरे मानसिक अवसाद में था.