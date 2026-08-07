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​लखनऊ में ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर; 11वीं के छात्र की मौत, दोस्त गंभीर

​लखनऊ: थाना अलीगंज क्षेत्र के बंधा रोड पर बुधवार देर रात घर लौट रहे दो दोस्तों की बाइक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने रौंद दिया. हादसे में 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है. ​हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची अलीगंज पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहां एक किशोर की मौत हो गई. वहीं दूसरे घायल का इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.



जानकारी के अनुसार, योगी नगर त्रिवेणी नगर निवासी उमाशंकर पांडे के 15 वर्षीय पुत्र अंश पांडे 11वीं कक्षा का छात्र था. बुधवार रात अंश अपने दोस्त हर्ष के साथ बाइक से घूमने निकला था. ​देर रात जब दोनों दोस्त वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी बंधा रोड के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार ऑटो ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

​टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए. स्थानीय राहगीरों की मदद से पुलिस तुरंत दोनों को पास के एक निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद अंश पांडे (15) को मृत घोषित कर दिया.

​वहीं, गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक हर्ष का आईसीयू/इलाज जारी है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. पुलिस ने मृतक छात्र के मोबाइल से परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.