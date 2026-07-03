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पटना में स्कूल पहुंचे पूर्व छात्र को स्कॉर्पियो में अगवा कर पीटा, वर्तमान छात्रों पर आरोप!

पटना: राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित सेंट माइकल स्कूल के बाहर गुरुवार को एक पूर्व छात्र के साथ कथित अपहरण और मारपीट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. स्कूल पहुंचे युवक को स्कूल के ही कुछ वर्तमान छात्रों ने कथित तौर पर जबरन अगवा कर पीटा. पटना लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने इसकी पुष्टि की.

चार युवकों ने पूर्व छात्र को जबरन गाड़ी में ठूंसा: पीड़ित युवक अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र लेने स्कूल आया था. मुख्य द्वार के पास अचानक एक काला स्कॉर्पियो वाहन पहुंचा. उसमें सवार चार युवकों ने पूर्व छात्र को जबरन गाड़ी में ठूंस लिया और वहां से ले गए। कुछ दूरी पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई. करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस की घेराबंदी देख आरोपी युवक को स्कूल के पास ही छोड़कर फरार हो गए.

एएससपी लॉ एंड ऑडर कृष्ण मुरारी प्रसाद (ETV Bharat)

पुलिस ने जप्त किया स्कॉर्पियो: सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की. आरोपी ज्यादा देर तक पीड़ित को हिरासत में नहीं रख सके. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन को जप्त कर लिया है। वाहन के मालिक की पहचान और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुराने विवाद की आशंका: प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित और स्कूल के कुछ वर्तमान छात्रों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. आशंका है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर सभी पहलुओं की जांच कर रही है.