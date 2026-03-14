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दिल्ली: 'परीक्षा का दबाव सहन नहीं हुआ', छात्रा ने मेट्रो ट्रैक पर कूदकर दी जान देने की कोशिश

पुलिस के अनुसार होश में आने के बाद छात्रा ने बयान में बताया कि वह बोर्ड परीक्षाओं के कारण काफी तनाव और अवसाद में थी.

दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 9:41 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-14 मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर एक छात्रा द्वारा मेट्रो ट्रैक पर कूदने की घटना सामने आई है. सूचना मिलते ही पुलिस और मेट्रो स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रा को घायल अवस्था में बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा.

पुलिस के अनुसार करीब 12:58 बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि सेक्टर-14 मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ट्रैक पर कूद गई है. सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मेट्रो स्टाफ की मदद से लड़की को ट्रैक से निकालकर तुरंत इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घायल लड़की एक छात्रा है. पुलिस के अनुसार होश में आने के बाद उसने अपने बयान में बताया कि वह बोर्ड परीक्षाओं के कारण काफी तनाव और अवसाद में थी. इसी मानसिक दबाव के चलते उसने यह कदम उठाया और मेट्रो ट्रैक पर छलांग लगा दी.

डॉक्टरों के मुताबिक छात्रा को दोनों घुटनों में चोट आई है, लेकिन उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उसका उपचार जारी है. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. घटना के बाद कुछ समय के लिए स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि मेट्रो और पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को जल्द ही सामान्य कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और उनसे संपर्क किया जा रहा है.

उत्तम नगर में महिला ने लगाई छलांग
इसके अलावा उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पर भी एक महिला ने मेट्रो के सामने छलांग लगा दी. गली मत रही की चालक ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जिस महिला की जान बच गई और पैर में चोट लगने से वह घायल हो गए उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच की जा रही है.

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