चित्रकूट में कुत्ते के काटने से घायल छात्र की मौत, शिक्षक व डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप
छात्र की मौत के बाद शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:05 PM IST
चित्रकूट: बरगढ़ क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय में 15 जुलाई को मिड-डे मील खाने के दौरान, छात्र श्याम द्विवेदी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, घटना के 18 दिन बाद सोमवार को श्याम द्विवेदी की मौत हो गई. परिजनों ने स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाए हैं.
मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझ फार्म कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय का है. 15 जुलाई को विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, तभी बच्चों पर अचानक एक पागल कुत्ता ने हमला दिया और कक्षा दो में पढ़ने वाला श्याम द्विवेदी और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली जानवी को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया.
कुत्ते के हमले से डरकर स्कूल टीचर बच्चों को लेकर क्लास रूम में बन्द हो गए. घटना को देख बच्चों और ग्रामीणों ने जब शोर मचाया और पत्थर फेंका, तब कुत्ता श्याम द्विवेदी को छोड़ कर भागा. इसके बाद, आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए सीएचसी मऊ में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा था.
बीते शनिवार को मृतक श्याम द्विवेदी के ठीक न होने पर भी डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे घर ले आए और झाड़ फूंक कराना शुरू किया, लेकिन रविवार को श्याम की हालत आचानक बिगड़ने से मौत हो गई. बच्चे की मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया.
मृतक श्याम के परिजनों के मुताबिक, श्याम द्विवेदी उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौत स्कूल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही से होई है. घटना के बाद से स्कूल और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मृतक श्याम द्विवेदी को देखने तक नहीं आया. जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान श्याम का बुखार नहीं उतर रहा था, मृतक के परिजन बार बार डॉक्टर से बच्चे का सही इलाज करने का गुहार लगा रहें थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे थे.
अस्पताल में इलाज न होने पर दूसरी घायल बच्ची के परिजनों ने शिकायत की तो अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने उनके बच्चे के इलाज में और लापरवाही करनी शुरू कर दी और शनिवार को जबरन मृतक श्याम को डिस्चार्ज कर दिया. पीड़ित परिजनों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार स्कूल प्रशासन को बताया है.
वहीं इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बच्चे को कान और सिर के पास कुत्ते ने काटा था, जिसके लिए एंटी रेवीज सीरम और वैक्सीन लगाई गई थी. बच्चे को लगातार बुखार था, लेकिन बुखार ठीक होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, जब बच्चे की दोबारा तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल नहीं पहुंचे, यह कंफर्म नहीं है कि बच्चे की मौत कुत्ते के काटने से हुई है या अन्य करणों से या किसी चिकित्सिय लापरवाही से, उन्हें पोस्टमार्टम की सलाह दी गई थी, ताकि मामले का सही पता लगाया जा सके.
फिलहाल बच्चे का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के कर दिया गया है, इस घटना के बाद से शिक्षा विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं.
ये भी पढ़ें: कुत्ते के काटने पर ARV की 3 डोज लगवाईं, फिर भी बच्चे की मौत; जान लीजिए, यह वैक्सीन भी साथ में जरूरी