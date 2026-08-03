ETV Bharat / state

चित्रकूट में कुत्ते के काटने से घायल छात्र की मौत, शिक्षक व डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप

चित्रकूट: बरगढ़ क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय में 15 जुलाई को मिड-डे मील खाने के दौरान, छात्र श्याम द्विवेदी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, घटना के 18 दिन बाद सोमवार को श्याम द्विवेदी की मौत हो गई. परिजनों ने स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाए हैं.

मामला बरगढ़ थाना क्षेत्र के बोझ फार्म कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय का है. 15 जुलाई को विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, तभी बच्चों पर अचानक एक पागल कुत्ता ने हमला दिया और कक्षा दो में पढ़ने वाला श्याम द्विवेदी और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली जानवी को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया.

कुत्ते के हमले से डरकर स्कूल टीचर बच्चों को लेकर क्लास रूम में बन्द हो गए. घटना को देख बच्चों और ग्रामीणों ने जब शोर मचाया और पत्थर फेंका, तब कुत्ता श्याम द्विवेदी को छोड़ कर भागा. इसके बाद, आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए सीएचसी मऊ में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज चल रहा था.

बीते शनिवार को मृतक श्याम द्विवेदी के ठीक न होने पर भी डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे घर ले आए और झाड़ फूंक कराना शुरू किया, लेकिन रविवार को श्याम की हालत आचानक बिगड़ने से मौत हो गई. बच्चे की मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया.

मृतक श्याम के परिजनों के मुताबिक, श्याम द्विवेदी उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौत स्कूल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही से होई है. घटना के बाद से स्कूल और प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मृतक श्याम द्विवेदी को देखने तक नहीं आया. जिला अस्पताल में भर्ती के दौरान श्याम का बुखार नहीं उतर रहा था, मृतक के परिजन बार बार डॉक्टर से बच्चे का सही इलाज करने का गुहार लगा रहें थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे थे.