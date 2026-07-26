कानपुर में फेल होने से दुखी छात्र ने की खुदकुशी, सोशल मीडिया पर लिखा- 'सॉरी मम्मी-पापा'
स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र था, दो विषयों में बैक आने से तनाव में था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 3:42 PM IST
कानपुर: शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह कॉलोनी में शनिवार को स्नातक तृतीय वर्ष के एक छात्र ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. परीक्षा में दो विषयों में बैक आने के कारण वह मानसिक तनाव में था. आत्महत्या से ठीक पहले उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माता-पिता के नाम एक भावुक संदेश भी पोस्ट किया था.
मृतक छात्र की पहचान डेरिक जैकब के रूप में हुई है. घटना का खुलासा शनिवार शाम करीब चार बजे हुआ, जब छात्र की बहन एलिश कोचिंग से घर लौटी. मुख्य दरवाजा भीतर से बंद मिलने और काफी खटखटाने पर भी कोई जवाब न मिला. इस पर उसने माता-पिता को सूचित किया. परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर डेरिक का शव दुपट्टे के सहारे लटका मिला. मौत से ठीक पहले डेरिक ने स्टेटस पर लिखा था— "सॉरी मम्मी-पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका."
छात्र के पिता नोएल जैकब ने बताया कि शनिवार सुबह वह रोज की तरह ड्यूटी पर चले गए थे. पत्नी शालिनी किसी काम से बाहर थीं और बेटी एलिश कोचिंग गई हुई थी, जिसके कारण डेरिक घर पर अकेला था. सूचना मिलने पर पहुंची कर्नलगंज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की छानबीन कर रही है.
मामले की जानकारी देते हुए कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि छात्र दो विषयों में फेल हो गया था, जिससे वह तनाव में था. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. छात्र के मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.
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