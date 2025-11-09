ETV Bharat / state

राजभवन में छात्रों और बेटियों का सम्मान समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित

रायपुर: गवर्नर रमेन डेका ने आज राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खैरगढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के गोद ग्राम सोनपुरी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और ‘लखपति दीदियों’ को सम्मानित किया. राज्यपाल रमने डेका ने दीदियों की जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और ग्रामीण विकास में नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान हैं. इनके काम को देखकर दूसरी बहनें प्रेरणा ले रही हैं.



बेटियों का सम्मान लखपति दीदियों की तारीफ: राज्यपाल डेका ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बातचीत की और उन्हें मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. राज्यपाल ने कहा कि कौशल विकास, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है, और हर युवा को अपने हुनर से नई पहचान बनानी चाहिए. बेटियों को पढ़ाने और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कई राज्य और केंद्र स्तरीय योजनाएं चलाई जा रही हैं.





मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से संवर रहा भविष्य: सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल ने ‘लखपति दीदियों’ से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली। दीदियों ने बताया कि वे जैविक खेती, ड्रोन तकनीक से खेतों की निगरानी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर आय में वृद्धि कर रही हैं। राज्यपाल ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं तकनीक के साथ जुड़कर विकास की नई मिसाल पेश कर रही हैं.

