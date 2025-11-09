राजभवन में छात्रों और बेटियों का सम्मान समारोह, राज्यपाल रमेन डेका ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित
गोद ग्राम सोनपुरी की ‘लखपति दीदियों’ की पहल को रमेन डेका ने जमकर सराहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2025 at 2:57 PM IST
रायपुर: गवर्नर रमेन डेका ने आज राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में खैरगढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के गोद ग्राम सोनपुरी के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और ‘लखपति दीदियों’ को सम्मानित किया. राज्यपाल रमने डेका ने दीदियों की जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और ग्रामीण विकास में नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान हैं. इनके काम को देखकर दूसरी बहनें प्रेरणा ले रही हैं.
बेटियों का सम्मान लखपति दीदियों की तारीफ: राज्यपाल डेका ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से बातचीत की और उन्हें मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. राज्यपाल ने कहा कि कौशल विकास, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है, और हर युवा को अपने हुनर से नई पहचान बनानी चाहिए. बेटियों को पढ़ाने और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कई राज्य और केंद्र स्तरीय योजनाएं चलाई जा रही हैं.
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से संवर रहा भविष्य: सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल ने ‘लखपति दीदियों’ से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली। दीदियों ने बताया कि वे जैविक खेती, ड्रोन तकनीक से खेतों की निगरानी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर आय में वृद्धि कर रही हैं। राज्यपाल ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं तकनीक के साथ जुड़कर विकास की नई मिसाल पेश कर रही हैं.
सम्मानित हुए विद्यार्थी और सखी समूह की महिलाएं: कार्यक्रम में गोद ग्राम सोनपुरी के विद्यार्थी खुसाल वर्मा, कपिल वर्मा, टोपसिंग, पिमला वर्मा, खुशी, प्रिया वर्मा, पूजा, विनीता यादव को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. साथ ही जैविक कृषि सखी राधा वर्मा, ड्रोन दीदी सवित्री साहू, स्वच्छग्राही गोदावरी और निता वर्मा को भी सम्मानित किया गया. राज्यपाल ने कहा कि आपकी मेहनत की बदौलत छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है.
राज्यपाल ने दी बधाई: राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि सोनपुरी जैसे गांव आत्मनिर्भर भारत के मॉडल बन सकते हैं. उन्होंने विद्यार्थियों और दीदियों दोनों को बधाई देते हुए कहा कि जब बेटियां और युवा साथ मिलकर काम करते हैं, तो विकास की दिशा अपने आप तय होती है. राज्यपाल से मिले सम्मान को पाकर छात्राएं और लखपति दीदी गदगद नजर आईं.
एसआईआर: मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के घर पहुंची SIR टीम, घर-घर जाकर जुटा रहे वोटरों की जानकारी
माओवादियों के गढ़ सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क तैयार
बीजापुर में माओवादियों का डंप हथियार बरामद, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी