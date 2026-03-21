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कनाडा में छात्र की मौत: परिवार ने शव लाने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्री से लगाई गुहार

परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशमंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर गुरकीरत के शव को भारत लाने में मदद करने की अपील की है.

Gurkirat Singh Manocha
छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में 14 मार्च को हुई संदिग्ध मौत को आज 8 दिन हो गए हैं. परिवार हत्या की आशंका जता चुका है और शव को भारत लाने के लिए प्रयासरत है. परिवार ने पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई थी. मुख्यमंत्री ने परिवार को घर पहुंचकर हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है. अब परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर गुरकीरत के शव को भारत लाने में मदद करने की गुहार लगाई है. परिवार में ईमेल के माध्यम से अपनी बात पीएम और विदेश मंत्री तक पहुँचाई है.

पत्र में पिता ने लिखा

पत्र मे मृतक थात्र के पिता गुरजीत ने लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 मार्च 2026 को मेरे निवास पर आकर मुझे और मेरे परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने मुझे बताया कि भारत सरकार, उच्चतम स्तर पर, मेरे पुत्र के पार्थिव शरीर को हमारे गृह नगर उज्जैन वापस लाने सहित, हर संभव सहायता प्रदान करेगी.

Gurkirat Singh Manocha
विदेशमंत्री एस जयशंकर को लिखी गई चिट्ठी (ETV Bharat)

हालाँकि, आज तक विदेश मंत्रालय या भारत सरकार के किसी भी अधिकारी ने मुझसे सीधे तौर पर संपर्क नहीं किया है. न ही मुझे यह सूचित किया है कि उसका पार्थिव शरीर कब तक भारत पहुँचेगा. इस संबंध में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे इस मामले पर विचार करें और उचित सहायता प्रदान करें.

Gurkirat Singh Manocha
पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी (ETV Bharat)

पिता ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की...

इस सहायता में कांसुलर सहायता, उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने की व्यवस्था, और ब्रिटिश कोलंबिया में एक वकील (अटॉर्नी) नियुक्त करके कानूनी सहायता शामिल होनी चाहिए. इसका उद्देश्य कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वहां के न्यायिक अधिकारियों से एक निष्पक्ष और पुख्ता जाँच तथा न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके. पत्र में उन्होंने लिका है कि भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि वे कनाडा में अपने समकक्षों के साथ उच्चतम स्तर पर हमारी चिंताओं को उठाएं, ताकि निकट भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित घटना को टाला जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा, खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव परिवार को आश्वासन देने उज्जैन के पार्श्वनाथ सिटी स्थित उनके निवास पर पहुंचे थे. तब उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार परिवार को हर संभव मदद के लिए खड़ी है, जो भी खर्च होगा वह सरकार वहन करेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री की परिवार के दो सदस्यों को कनाडा भेज कर बेटे के अंतिम संस्कार करवाने से संबंधित चर्चा भी हुई थी. हालांकि मृतक गुरकीरत की माँ चाहती है बेटे के शव का उज्जैन में ही अंतिम संस्कार किया जाए.

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