होली मिलन समारोह में भिड़े छात्र गुट, डिग्री कॉलेज में जमकर हुई मारपीट, सामने आया वीडियो

होली मिलन समारोह में भिड़े छात्र गुट ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होली मिलन समारोह के दौरान दो छात्र गुटों के बीच विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राएं होली मिलन कार्यक्रम में शामिल थे. रंग-गुलाल और सांस्कृतिक माहौल के बीच किसी बात को लेकर दो गुटों में बहस शुरू हो गई. शुरुआत में छात्रों ने एक-दूसरे से तीखी नोकझोंक की, लेकिन कुछ ही देर में मामला हाथापाई में बदल गया. दोनों ओर से छात्रों ने एक-दूसरे को धक्का-मुक्की और मारपीट की. होली मिलन समारोह में भिड़े छात्र गुट (ETV Bharat) स्थिति को बिगड़ता देख अन्य छात्रों और कॉलेज प्रशासन के कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया. इस दौरान छात्र एक-दूसरे को भविष्य में देख लेने की धमकी देते भी नजर आए. घटना के दौरान मौजूद कुछ छात्रों ने पूरी मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे कॉलेज की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं.